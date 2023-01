“Se descarta cáncer”: Valentina Lizcano dio a conocer la buena noticia a todos sus seguidores

La actriz caleña reveló detalles desconocidos de los procedimientos médicos a los que debió someterse luego de ‘pasarse de la raya’, como ella misma lo define.

Una gran preocupación es la que había quedado en los seguidores de la vallecaucana luego de dar a conocer, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, su delicado estado de salud, razón por la que debía someterse a un procedimiento médico.

Se trataba del implante de senos que años atrás se había realizado, decisión que luego le pasaría cuenta de cobro.

Según lo relata en el video, esto terminó siendo un calvario, pues luego decidió reemplazarlos por unos de menor tamaño lo que le traería serios problemas de salud.

“Me pasé de la raya. Me tocó vivir traumatizada por mucho tiempo, porque eso no combinaba con mi forma de ver y sentir. Esperé seis años más y me hice una reducción. Eran implantes PIP que yo tenía y estaban rotos”, señala.

Tiempo después, cuenta Valentina, empieza a sentir algunos malestares en el músculo pectoral, poco a poco los dolores fueron aumentando a tal punto que decide realizarse un par de exámenes.

“Me hice electros, radiografías mamarias, de tórax, y se determina que tengo silicona regada en ambas axilas, es decir que nunca me limpiaron, lo que provocó la formación de siliconomas”, añade.

Luego de realizarse dicho procedimiento, a la caleña le hicieron una reconstrucción de todo el músculo pectoral, motivo de los dolores que la aquejaban. Por fortuna se logró descartar la presencia de cáncer, además de llevar a cabo la limpieza de silicona que aún permanecía en su cuerpo.

Esta buena noticia la dio por medio de su cuenta de Instagram, en la que ya se acerca a los 900 mil seguidores, quienes la han apoyado en todo este proceso junto a su familia y amigos.

Foto: Instagram valelizcano