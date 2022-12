Se disparan los precios de la canasta familiar en Cali

Entre 18 % y 50 % subieron los precios de gran parte de los alimentos que llegaron recientemente a la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca, Cavasa ubicada en el Kilómetro 11 de la vía Cali - Candelaria.

Según el director de Mercadeo y Precios de Cavasa, Oliver Medina, la papa amarilla por ejemplo subió un 50 por ciento, mientras que la guata y parda presentaron un aumento del 18 % junto con la cebolla cabezona.

“El bulto de papa guata pasó de 55 mil a 65 mil pesos. El de papa amarilla de 30 mil a 45 mil y el de cebolla cabezona de 38 mil a 45 mil pesos”, señaló Medina, al agregar que el arroz sigue en alza, pues el bulto pasó de 90 mil a 135 mil pesos.

Asimismo, puntualizó que la arveja verde y el frijol verde, que en condiciones normales se comercializan entre 40 mil y 45 mil pesos, alcanzan actualmente un precio de 130 mil, un 188 % más.

El alza de los precios también se refleja en la mayoría de las frutas.

"El mango lo estábamos comprando a 25 mil pesos, ahora me toco que comprarlos a 55 mil pesos, la manzana vale 70 mil pesos y la uva también está muy cara. Todo está muy caro", dijo José Sánchez, vendedor.

El jefe de Precios de Cavasa sostuvo que los precios en los alimentos subieron de forma inusitada debido a la disminución de la oferta y al aumento en el valor de los fletes hasta del 177 %.

“Por ejemplo, en trayectos desde Nariño, el flete del camión pasó de 600 mil a 1.5 millones de pesos. El de las mulas de 900 mil a 2.5 millones y tractomulas de 1.5 a 4 millones”, apuntó.

A su vez, el precio de los fletes, que vienen del sur del país y el altiplano cundiboyacense, subió como consecuencia del paro camionero que adelantan algunos miembros del gremio desde el pasado 23 de febrero.

Los consumidores han sentido que por estos días el dinero ya no les alcanza para comprar lo que habitualmente llevaba para sus hogares, así lo manifestó Karen Dayana Mosquera pues "los precios no están justos, los precios suben pero el salario mínimo no".

Este viernes ingresaron a la central de abastecimiento 2.300 toneladas de alimentos, de 3.000 que se esperaban. La disminución estaría relacionada con el incremento de los precios.

No obstante, algunos alimentos como la cebolla larga y el repollo se mantienen con precios favorables.