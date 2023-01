Se entregó presunto ladrón que quedó registrado en cámaras cometiendo un hurto en el sur de Cali

Por este hombre se había ofrecido una recompensa de diez millones de pesos. Hay rechazo en la comunidad, pues el señalado podría quedar en libertad.

Un video que se hizo viral en redes sociales, en el que se ve a un presunto ladrón a bordo de una motocicleta cometiendo el delito de hurto en al menos dos ocasiones en el sur de Cali, puso en alerta a las autoridades.

Publicidad

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que el sujeto se había entregado voluntariamente. Sin embargo, podría ser dejado en libertad a pesar de tener una denuncia en su contra.

En contexto:

Cámara captó cómo hombre armado roba, sin lío, a conductor de carro en plena vía de zona residencial "En primer término porque no había sido capturado en flagrancia, porque no fue capturado minutos después de haber cometido el hecho y porque no había una orden de captura vigente en su contra expedida por una autoridad judicial", señala Elmer Montaña, abogado penalista.

#ATENCIÓN Ante la #Fiscalía de #Cali se entregó en las últimas horas el presunto asaltante en motocicleta del que se conocieron videos cuando sorprendía, con arma de fuego, a un ciudadano para despojarlo de sus pertenencias. Rinde interrogatorio de indiciado pic.twitter.com/SEpcUcA2yV — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 30, 2019

Publicidad

El paso a seguir sería solicitar la orden de captura ante un juez de control de garantías.

“Se le formularía la imputación por los delitos que la Fiscalía considere y se solicitaría la imposición de la medida de aseguramiento", añade el jurista.

Publicidad

Vea también: Localizan moto en la que sujeto robó a conductor de carro y tuvo hasta tiempo de llevarse maletines

Ante el confuso panorama jurídico del sindicado, la comunidad caleña reaccionó.

“Terrible la justicia, que habiendo pruebas y teniendo todo para poderlo capturar no lo hagan; es muy injusto", dice Patricia Valenzuela, habitante de Cali.

Por su parte, la Fiscalía hará un escrito de acusación contra el presunto responsable del delito de hurto calificado y lo presentará ante un juez quien determinará si lo envía a la cárcel o lo deja en libertad.