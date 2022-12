“Se hizo justicia”: condenan a 44 años de cárcel a hombre que mató a su pareja en Cali

La hija de la víctima celebró la sentencia, la más alta que se haya impuesto en la capital del Valle del Cauca por feminicidio. No tendrá rebaja de pena.

Un juez de Cali condenó a 44 años de cárcel a Hárold Reyes Nazarit al hallarlo responsable del asesinato de su pareja, Yaneth Caicedo, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2016 en el barrio Gaitán, oriente de la ciudad.

“Siendo hija de la víctima estoy más que satisfecha porque se hizo justicia”, dijo Cindy Quintero, al anotar que su familia también celebró la condena y que al hombre no se le rebajará la pena.

Su madre, de 47 años en el momento de los hechos, fue atacada a tiros por Reyes Nazarit cuando ella se movilizaba en un taxi, tras haber salido de su trabajo.

Según informó la Fiscalía en su momento, el hombre la persiguió a bordo de una motocicleta y la víctima, al percatarse de ello, se bajó del vehículo de servicio público. En ese momento, sostuvieron una discusión y finalmente el sujeto le disparó.

La víctima fue auxiliada por el taxista, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial. Momentos después del ataque, de acuerdo con el ente investigador, el agresor intentó suicidarse.

Rayes fue detenido el 15 de septiembre luego de permanecer en el hospital por las heridas que se causó con arma de fuego.

“El juicio fue largo y tuvo sus inconvenientes porque trataron de enredar la justicia, pero la verdad estaba dicha y así se conoció que la justicia en Colombia sirve. Pese a todo lo que intentaron hacer, no pudieron engañar la justicia”, dijo la hija de Yaneth Caicedo.

Además de celebrar la condena, Cindy Quintero envió un mensaje a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar para “que denuncien y no se queden calladas”.

Hárold Reyes Nazarit fue condenado por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Esta es la sentencia más alta impuesta en Cali por feminicidio, después de la que recibió un hombre por asesinar a una fisioterapeuta.

Condenan a hombre que violó y asesinó a joven fisioterapeuta en...