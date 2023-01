¡Se la robaron! Medallista olímpico Luis Mosquera salió de entrenar y su camioneta ya no estaba

El pesista vallecaucano había dejado su vehículo en el parqueadero de las Canchas Panamericanas, ubicadas en el sur de Cali.

Luis Javier Mosquera, quien logró medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fue víctima de la delincuencia en Cali. Su camioneta, que había estacionado en la Unidad Deportiva Panamericana, fue hurtada durante un entrenamiento, el pasado miércoles 8 de agosto.

“Me fui a entrenar a la (carrera) 39 con (calle) 9, en la selección Colombia, como hasta las 6:30 p. m. Cuando venía, sentía como algo. Entro a la unidad y veo otro carro parqueado en el sitio donde tenía mi camioneta. Y yo dije: ‘¿Qué pasó con mi camioneta? Empecé a asustarme”, dijo.

Luis Javier aseguró que, hacia las 4:00 p. m. y tras salir de una valoración médica en el centro de alto rendimiento, uno de los que cuidan en el parqueadero de las canchas y “piden monedas siempre” se le acercó y le dijo que se fuera tranquilo que él le cuidaba su vehículo.

“Voy y busco al man y él me dice: ‘Yo a vos no te visto, en ningún momento te vi’. Yo: ¡Como así! Me enojé todo. Luego, me calmé, llamé al profesor, él llegó de una y me acompañó a llamar a la Policía”, explicó el deportista.

El pesista yumbeño de 23 años afirmó que estuvo hasta las 11:00 de la noche en la Sijín y ahora está a la espera de que su camioneta, una Kia Sportage modelo 2017 de placas DMS 660 y color gris plata, aparezca.

“Se alertaron todas las unidades de la Metropolitana de Cali para la búsqueda y dar con el paradero de la camioneta. Asimismo, se alertaron a los departamentos del Cauca y Nariño”, indicó la Policía.

Este lamentable hecho ocurrió en medio de la preparación que Luis Javier Mosquera, quien viene de superar una lesión de rodilla y tendón que lo mantuvieron fuera de competencia desde los Olímpicos en Brasil, adelanta de cara al mundial que se disputará en Asia en noviembre próximo.