¿Se le mide? En Cali comenzó convocatoria de 500 voluntarios para ensayo de vacuna contra COVID-19

El estudio clínico de la vacuna contra COVID-19 de Janssen, la farmacéutica de Johnson & Johnson, se reinició esta semana en Cali, en el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Los ensayos están en la tercera fase y esperan demostrar una efectividad superior al 90 %.

“La vacuna de Johnson es una vacuna que, en los estudios previos, ha demostrado que es una vacuna segura, vamos a entrar en este camino que es demostrar que la vacuna es efectiva”, aseguró Pío López, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica.

Para poner a prueba la fórmula, el estudio busca 500 voluntarios, de los cuales 25 recibirán un placebo y el resto, la vacuna contra el coronavirus. El reclutamiento de personas durará aproximadamente un mes y medio y se dividirán en cuatro grupos.

“Hay varios grupos: mayores de 60 años, menores de 60, que tengan o no tengan comorbilidades, o sea, que tengan o no tengan enfermedades controladas”, indicó el infectólogo López.

Aunque la vacuna de esta farmacéutica ya superó las etapas uno y dos, y, de acuerdo con los especialistas, es segura, hay escepticismo entre los caleños para sumarse a este ensayo.

“Han dicho tantas cosas, que me reservo que otros experimenten y luego sí experimento yo”, dijo, por ejemplo, el ciudadano Javier Caicedo.

“No sería capaz porque no tengo la plena seguridad en qué consiste el estudio, no sé si eso puede ser perjudicial o puede ser como alivio. Entonces, en ese caso, no participaría”, comentó, entretanto, el ciudadano David Marín.

Hasta ahora cerca de 100 voluntarios se han unido al ensayo de la vacuna y se espera que una vez terminada la tercera fase se puedan comprobar los alcances.