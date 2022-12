Se llegó a un acuerdo de pago, guardas del MÍO no serán retirados

Alpha Seguridad, empresa responsable de prestar el servicio de vigilancia en estaciones y terminales del sistema de transporte masivo de Cali, informó que no va a retirar, por ahora, a sus 180 guardas .

El gerente de seguridad de la compañía, Carlos Enrique Urquijo, dijo que la Unión Temporal de Recaudo (UTR&T) firmaría unos compromisos de pago en la tarde de este jueves, tras lograr acuerdos bancarios, y así cancelar un porcentaje de la deuda que tiene con la empresa.

"Si los acuerdos establecidos se llegaran a romper, nosotros de manera definitiva no prestaríamos más el servicio de vigilancia, esperamos que esto no suceda. Lo importante para nosotros es que más de 100 familias no se queden sin su salario", agregó Urquijo.

Entretanto, algunos concejales están pidiéndole al alcalde Rodrigo Guerrero y al Gobierno Nacional que intervengan a la Unidad Temporal de Recaudo, por los últimos inconvenientes financieros que ha venido presentando y que ponen en riesgo a los usuarios del MÍO.

El concejal Michel Maya dijo que “las proyecciones que habían no se han cumplido, por eso tienen retrasos de pagos con los guardas, anteriormente fue con las personas de servicios generales”.

“Es urgente la intervención del Gobierno porque tenemos un problema estructural que no se resuelve con 50 mil millones de pesos”, enfatizó.

Otros concejales piden que a la Policía se les modifique el convenio con Metrocali para que puedan reforzar la seguridad en el MÍO.