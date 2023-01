Se metió con un gringo al que aparentemente quiso robarle su billetera y así terminó

La reacción de la víctima desencadenó una serie de hechos que no acabaron bien para el presunto delincuente.

A la cárcel fue enviado un hombre luego que un juez penal de Cali lo señalara como presunto responsable del delito de hurto calificado agravado en concurso con lesiones personales.

Esta persona fue capturada por varios guardas de seguridad en la zona de la calle 15 con carrera 1ª de la capital del Valle del Cauca, cuando huía en compañía de otro hombre luego de haber herido y asaltado a un ciudadano de Estados Unidos, a quien lo habían despojado de su billetera.

Según informó la Fiscalía, una patrulla motorizada de la Policía se sumó a la persecución luego de conocido el caso. En medio de la situación, uno de los dos asaltantes ingresó a una vivienda que tenía la puerta abierta.

El propietario del inmueble autorizó el ingreso de los agentes, quienes encontraron al hombre, lo capturaron y durante la requisa le encontraron un cuchillo.

El sindicado fue denunciado por el turista extranjero, quien aseguró ante un Fiscal Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, que el individuo en mención fue la persona que, en compañía de otro sujeto, lo abordó faltando una cuadra para llegar al hostal donde se alojaba.

“Uno de los sujetos me empujó contra una pared, yo caí y debí soltar un tula que llevaba para no golpearme el rostro, mi billetera se me salió del pantalón y uno de ellos la cogió", dijo la víctima, según el reporte entregado por la Fiscalía.

De acuerdo con la entidad, el ciudadano estadounidense anotó que, cuando intentó arrebatarle la billetera al sujeto, este sacó un cuchillo, le "provocó una herida en el costado izquierdo del pecho” y le "pegó una patada en la pierna derecha".

"Cuando empecé a gritar pidiendo auxilio, los dos hombres emprendieron la fuga por caminos diferentes. Yo empecé a perseguir al que me había herido y varios vigilantes, que estaban en el sector y se percataron de la situación, también empezaron a perseguirlo hasta que se refugió en una vivienda”, explicó la víctima.

Luego fue que se produjo la captura que terminó con la orden de encarcelamiento por parte del juez para que el señalado fuera trasladado a la cárcel de Villahermosa, por personal del INPEC.