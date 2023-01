“Se molestan porque la Policía ejerce la autoridad”: iban a hacer requisa y fueron objeto de asonada

Dos policías resultaron heridos. Según miembros de la institución, estas acciones violentas se están volviendo repetitivas en varias zona de la ciudad donde ocurrió el caso.

Un grupo de policías fue víctima de una asonada, cuando intentaba hacer una requisa a varios jóvenes que se encontraban en esta cancha del barrio Chama, en Popayán, Cauca. Dos uniformados resultaron heridos en el hecho.

“Son agredidos con improperios, inclusive con piedras, palos. Se forma esta trifulca allí, una asonada, donde tenemos que llevar más unidades de policía de apoyo para contener a estas personas”, dijo el coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.

Habitantes de la zona aseguraron que la confrontación se prolongó por más de una hora, lo cual, además, perturbó la tranquilidad del sector.

“Piedra al piso. Esa gente se puso pero loca, aventando piedra al piso. Yo no pude dormir, ¡qué escándalo tan bravo! Nosotros, como pagamos arriendo, nos vamos a ir de aquí”, afirmó Alba Ruiz, habitante afectado.

“Tengo miedo, yo tengo miedo, pero de mi casa no me salgo, porque ¿para dónde me voy? Hace años que soy desplazada del Putumayo”, aseguró, por su parte, Amalia Valdés, otra residente del sector.

Según la Policía, el control de la autoridad en varios sectores de la capital del Cauca termina en agresiones contra los uniformados.

“En estos sectores, lo que son la comuna 7, 5 y 2, hemos tenido bastantes situaciones de quejas reiterativas, por parte de la comunidad, por el tema de consumo de estupefacientes, por el tema de hurto a personas”, señaló el coronel Díaz.

No obstante, el oficial anotó que “la Policía está haciendo muchos controles y, muchas veces, se molestan, precisamente, porque la Policía ejerce la autoridad”.

Mientras los dos policías se recuperan de los golpes, dos personas que fueron capturadas tendrán que responder ante la justicia por agresión a servidor público.