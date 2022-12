Se pronunció clínica de Cali donde descubrieron bacteria que tendría en riesgo a 707 pacientes

Tras el cierre temporal de la sede ubicada en el sur de la ciudad, todos sus pacientes debieron ser trasladados a la del norte.

Son 707 pacientes con deficiencia renal los que atiende la clínica Dávita SAS en la capital del Valle del Cauca. Esta es la misma cantidad de personas que estarían en riesgo de contagiarse de Ralstonia pickettii, una bacteria que provoca diferentes síntomas.

“A ella le dio fiebre, escalofrío que no se puede contener, se les baja o se les sube la presión. Entonces, un tema delicado”, afirmó Claudia Cárdenas, familiar de paciente infectada.

¿Cómo se contagia la Ralstonia pickettii, bacteria que afecta a... De los 707 pacientes, 131 han tenido síntomas, 62 están contagiados y 14 permanecen hospitalizados en condición estable. Sin embargo, los que reciben diálisis dicen no tener información de la situación.

“En sí, nadie nos ha explicado nada sobre por qué se dio la bacteria ni en dónde está. Sabemos que la tienen ellos, pero no sabemos nada más”, aseguró Cárdenas.

Por su parte, la paciente Brígida Mulato indicó “que a los que estaban más malitos era a los que iban a atender” y se quejó de la espera para acceder al servicio. “Yo, por ejemplo, tengo que esperar hasta mañana y me parece que es muy injusto”, dijo.

Otros se quejan por no haber sido informados del cambio de sede para su atención. “El viernes que salimos, no nos dijeron nada, vinimos tres pacientes de Santander y a los tres nos mandan para la clínica Tequendama”, aseveró la paciente Gladys Chamizo.

“La autorización era para mañana, me llamaron que lo trajera hoy, desde las 8:30 estoy acá y que no, que hoy no le retiran el catéter, porque Secretaría de Salud no autorizó ningún procedimiento para hoy”, anotó Carola Gómez, familiar de paciente de Dávita.

Reportan 2 muertes más de pacientes tras hallazgo de bacteria... La muerte de cuatro pacientes de la clínica durante la aparición de la bacteria tiene en alerta a las autoridades. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, informó que se recibirá el apoyo de un grupo de expertos internacionales.

“Dávita trae un infectólogo inglés, experto en esta clase de episodios, viene el infectólogo del Ministerio de Salud y llega nuestro infectólogo, que también estaba por fuera, para reunir una comisión de alto nivel que revise las condiciones de seguridad de las otras clínicas para los pacientes que vamos a trasladar”, explicó.

Mientras la sede sur de la clínica fue cerrada en presencia de los delegados del Instituto Nacional de Salud, Dávita SAS emitió un comunicado donde asegura que este es un suceso sin precedentes y que está aplicando todos los controles de seguridad para enfrentar esta situación.

Comunicado completo de Dávita SAS

Santiago de Cali – 7 de Enero de 2018

• Nuestra principal prioridad es asegurar la salud y la seguridad de los pacientes que han sido afectados.

• Desde el primer momento en que se detectó la bacteria se han activado en nuestras unidades todos los protocolos médicos y técnicos apropiados para contener el brote.

• Este es un suceso sin precedentes y estamos trabajando de la mano con las autoridades pertinentes y con expertos internacionales para atenderlo y controlarlo

• Dentro de las medidas adoptadas para atender esta situación registramos las siguientes:

Por solicitud de las autoridades locales, hemos cerrado de manera temporal, a partir del 7 de enero, la operación de una de nuestras unidades para completar los procesos requeridos de esterilización y habilitarla para su operación normal. En consecuencia, los pacientes que usualmente reciben atención en esta unidad serán atendidos en centros asistenciales alternativos.

En la operación de todas nuestras unidades en Colombia hemos activado todos los protocolos de seguridad y prevención sin que hasta la fecha se haya detectado presencia de la bacteria Ralstonia Picketti en ninguna de ellas.





