¿Se pudo haber evitado la tragedia por avalancha en Corinto? Esto dicen algunos de sus habitantes

Presidentes de las juntas comunales de los barrios de este municipio del Cauca afectados habían solicitado la construcción de un muro y el dragado del río La Paila.

La solicitud la hicieron a través de una serie de documentos con fecha de abril de 2012 y dirigidos a la Alcaldía. El objetivo era lograr la ejecución de dichas obras, según ellos, para evitar tragedias.

"La situación del río no es nueva y todos la conocemos, pero, hasta ahora, lo único que hemos visto son paños de agua tibia y, aparentemente, poco compromiso con un problema que es de todos", dice uno de los documentos.

“Ya hace muchos años que se ha venido anunciando, siempre he manifestado que esta es una avalancha anunciada. A la Gobernación, a las administraciones pasadas, se les ha venido advirtiendo el peligro que nosotros aquí corríamos”, afirmó Efraín Muñoz, líder comunitario.

En 2008 hubo una avalancha que afectó especialmente a la institución educativa El Núcleo. Desde esa época, hubo compromisos, pero no se cumplieron.

“De eso, dijeron que iban a hacer algo para acá para El Núcleo, el alcalde y todo eso. Ya han pasado dos administraciones y nada”, dijo Blanca Obando, habitante de la zona afectada.

Esta vez el efecto fue mucho más fuerte. Los estudiantes no han podido estudiar debido a que la avalancha arrasó con tres laboratorios y 12 salones de la institución.

“Ya conocían de la situación. Se habían hecho unos planes de mitigación para poder salvar a nuestra institución y esperan a que sucedan las cosas para poder que puedan actuar”, dijo Aldeur Guevara, Docente de la institución educativa El Núcleo.

Noticias Caracol intentó hablar con el actual alcalde y con varios de los exmandatarios, pero no fue posible localizarlos. Sin embargo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, coronel (r) Luis Fernando Piñeros, señaló que la situación debe investigarse.

“Ellos nos dirán finalmente qué pasó, se tomaron o no se tomaron medidas, pero lo único cierto es que el sistema de alertas tempranas que tenían aquí funcionó y si no, de lo contrario, esto habría sido más difícil”, afirmó.

No obstante, el funcionario indicó que los desastres naturales son impredecibles.



Vea también: