“Sé que tengo la lápida puesta”: lideresa amiga de María del Pilar Hurtado

Rossy Pérez, coordinadora de víctimas en Puerto Tejada, dice que el asesinato de la mujer fue por su actividad con la comunidad y que ella también está amenazada.

El asesinato de María del Pilar Hurtado el pasado viernes en Tierralta, Córdoba, continúa siendo un misterio para las autoridades.

Hasta ahora las investigaciones dejan en claro que la labor social que ejercía María del Pilar la convirtió en blanco de amenazas de las Autodefensas Gaitanistas. Así lo confirmó Rossy Pérez, amiga de María del Pilar y coordinadora de la mesa de víctimas en Puerto Tejada.

“Ella lo estaba haciendo desde su modo en el tema de los lotes buscando una mejor vivienda para sus hijos y para ella. Y también en el tema de reciclaje”, dice Pérez.

Denunció lo que habría puesto en la mira de los violentos a María del Pilar.

"La gente necesita que le solucionen la problemática de vivienda entonces el haberse parado en una reunión y haber dicho algo de lo que ella dijo que aparece en un audio entonces eso es como complicado y yo creo que eso es lo que llevo en la declararan objetivo de militar por ese grupo", dice la lideresa.

Ahora, Rossy Pérez siente que podría correr la misma suerte de su amiga.

"Yo ya sé que tengo la lápida la lápida puesta en la espalda. Nosotros la única garantía que tenemos es estar pagando funeraria para que la familia sepa dónde queda uno para poderlo ir a traer", revela Rossy.

Una a una tiene claras las amenazas que ha recibido, según ella, en defensa de las víctimas del conflicto en Puerto Tejada, Cauca.

"Cinco amenazas telefónicas que están denunciadas desde el 2013 que llegué a hacer el liderazgo acá. Me amenazaron con revólver, y el 8 de mayo fui a un municipio a hacer también una actividad, un acompañamiento a una comunidad, y pues me agarraron varios hombres, eran cuatro en dos motos y pues me agarraron y me dieron pata hasta que se cansaron", señaló.

La muerte de María del Pilar, para el defensor del pueblo, deja en evidencia la grave situación que enfrenta el Bajo Cauca antioqueño.

Noticias Caracol conoció que disidencias de las FARC estarían financiando y entregando armas a algunos de los grupos delincuenciales que operan en esa región del país, grupos señalados de las acciones violentas contra los líderes sociales.