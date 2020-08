Se reactiva transporte intermunicipal, sin excepciones, a seis destinos en Valle del Cauca

Este sábado 15 de agosto de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, comenzó la reactivación del transporte intermunicipal a seis destinos del Valle del Cauca y sin excepciones.

Estas son las rutas que no tendrán restricciones para los viajeros en el departemento:

Cali-Buenventura

Cali-Dagua

Cali-Candelaria

Cali-Ginebra

Cali-Buga

Buga-Cali

Para los demás destinos, se debe estar dentro de las excepciones establecidas para circular durante la pandemia.

Entretanto, las autoridades siguen haciendo presencia en las vías del Valle del Cauca para evitar que los ciudadanos se vayan de paseo e incumplan la medida de aislamiento preventivo obligatorio.

“Si no debemos salir, no lo hagamos. Si no estamos dentro de las excepciones, estamos sujetos a la sanciones del Código de Convivencia y Seguridad del departamento del Valle de Cauca”, dijo Wálter Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle del Cauca.

El funcionario anotó que, además de las sanciones pecuniarias, también se podría realizar la inmovilización de vehículos.

Cabe recordar que en 41 municipios del Valle del Cauca, incluido Cali, se está aplicando un

toque de queda

entre las 10 de la noche y 5 de la mañana, todos los días. En Buenaventura, la medida rige desde las 7 de la noche.