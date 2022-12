Se robaron hasta los perros: entraron a casa en Dapa y hurtaron bienes avaluados en $100 millones

El robo fue perpetrado por tres hombres, quienes se metieron al inmueble y amenazaron a una pareja. Las víctimas solo quieren tener de vuelta a sus mascotas.

Mónica O’Byrne y su esposo se encontraban en una habitación de su casa finca, ubicada en Medio Dapa, junto con sus dos perritos de raza Boston Terrier, cuando una situación inesperada los sorprendió.

“La perrita se puso muy brava. Estaba con mi esposo, salió al balcón, no encontró nada y regresó. Luego, la perra se salió de la cama corriendo a tirarse, cuando entró un tipo acuerpado, por ahí de 1.80, haciéndome señas con un dedo: ‘Calladita, calladita’. Y los ojos como desorbitados para intimidarnos”, dijo la mujer de 57 años.

Tres hombres armados habían irrumpido en su vivienda y no precisamente con buenas intenciones. Los sujetos llevaron a la pareja a otra habitación, la amarraron y la encerraron para luego hurtar sus pertenencias.

“Nos amarraron los pies, los perritos los metimos entre las piernas. Veíamos que el cogieron los cuatro celulares, la licuador cómo desconectaban, sacaban todo lo de los armarios, sacaron toda la ropa, las llaves, los celulares, que cómo se prendían, que claves tenían, se montaron a los carros, los prendieron y se fueron”, comentó la víctima.

Los delincuentes se robaron varios elementos, entre ellos televisores, cuatro celulares y una licuadora, así como dos carros y hasta las dos pequeñas mascotas: Lucky, de 11 años, y Maruja, de 1.

“Dijeron que los perritos los iban a colocar en la pieza de enseguida, pero se los llevaron. Entre carros y las cosas que se nos llevaron son más o menos $100 millones en pérdidas”, dijo la señora O’byrne.





Las víctimas, que resultaron ilesas, solo piden que les devuelvan a sus mascotas, pues las pertenencias hurtadas ya las dan por perdidas y son reemplazables.

“El perrito no come sino la comida que le damos, creo que está a punto de morir, convulsiona, sufre de gastritis y le dan unos cólicos. Mientras me demoro en darle la comida, ha estado a punto de morir”, afirmó la mujer.

El comandante del Distrito 5 de la Policía de Yumbo, mayor Heriberto Cardozo Cortés, informó que este hecho se registró hacia las 7:30 de la noche del pasado sábado 23 de septiembre y que los delincuentes se metieron por la cerca de la casa finca.

“Una persona ve un taxi sospechoso y nos está dando datos valiosos. Policía Judicial y Policía de Inteligencia están haciendo los trabajos respectivos para llegar a la captura de estos individuos”

Tanto las autoridades, como las víctimas, se mostraron sorprendidos por lo sucedido, pues este robo se presentó en un sector muy tranquilo que no registra antecedentes de este tipo.

“Es una zona que goza de buena tranquilidad, desafortunadamente se nos presentó este problema e invitamos a la comunidad para que sepa que vamos a seguir trabajando duro para darle buena seguridad”, dijo el oficial.

A través de redes sociales, las víctimas divulgaron fotografías de Lucky y Maruja con la esperanza de que pueden ser recuperadas y, así, tenerlas de nuevo en casa.