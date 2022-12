Se robó una moto en Cali sin saber que sería conejillo de indias de novedoso mecanismo de protección

Dos vallecaucanos crearon un dispositivo para contrarrestar el hurto de este tipo de vehículos. Para probar su efectividad, dejaron una "carnada" y registraron todo en video.

Hace 5 años, David Agudelo quedó en ‘shock’ al salir de supermercado en Cali y percatarse que su moto no se encontraba donde la había parqueado. Fue robada.

Agudelo, gerente administrativo de la compañía vallecaucana Self Security, dice que esa experiencia lo motivó a pensar en un dispositivo que le permitiera tener control sobre su vehículo, para no volver a ser víctima de este flagelo.

“La impotencia de no saber qué había pasado, ni de poder hacer nada, ni de que la Policía haya podido tener control, comenzó a generar una idea que se fue trabajando a lo largo de los años y hoy es el resultado de poder tener un dispositivo que permita saber dónde está ubicada la motocicleta y qué está pasando con ella”, relata Agudelo, oriundo de Toro, norte del Valle del Cauca.

David hace referencia al ‘Thunder Shock’, un sistema desarrollado por ingenieros de su empresa, el cual permite al propietario de una motocicleta, desde un teléfono móvil, tener control y vigilancia de su vehículo y, en caso de robo, neutralizar a los ladrones.

“El dispositivo va instalado dentro de la motocicleta y por medio de una plataforma, propia de la empresa, la puedes controlar desde el celular. Puedes apagar la moto, prenderla y en caso de hurto puede dar una descarga eléctrica a los ladrones, un choque de bajo impacto ya que la idea no es hacerle daño, si no disuadirlo”, explica por su parte Darío Sánchez, gerente general de Self Security.

De acuerdo con Sánchez, el dispositivo también permite escuchar mediante un micrófono espía todo lo que hablan alrededor de la moto y ubicarla a través de un GPS implícito en el producto. Además, este sistema se enlaza con la central de la compañía, que a la vez manda las coordenadas a las autoridades para generar una reacción, recuperar el vehículo y judicializar al delincuente.

“La aplicación es gratuita y está disponible para teléfonos Android y iPhone, puedes entrar a la tienda de descargas y dar Self Security. Pero, hay que adquirir el producto que va instalado en la moto a través de distribuidores autorizados. Este tiene un costo en el mercado de $450.000 con instalación. Es un único pago, no tiene que pagar mensualidad, sino recargar un pin prepago dependiendo de lo que consuma, puede ser entre $20.000 y $30.000 mil mensuales”, señalan Darío y David.

Ambos expertos sostienen que es el primer dispositivo con estas funcionalidades que se crea en Colombia y en Latinoamérica. Señalan incluso que en otros países ya han solicitado su distribución, como es en Perú, Chile, México, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Guatemala.

Para probar este sistema, la compañía de autoseguridad, como se denominan, parqueó una moto de alto cilindraje en un sector con alto índice de robos. El resultado quedó registrado en un video.



Fotos: cortesía Self Security