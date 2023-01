“Se sacó sus partes íntimas y se las mostró”: Elizabeth Loaiza denunció atroz caso de acoso a menor

La modelo pidió a sus seguidores no solo denunciar, sino que se protejan y cuiden de todo su círculo familiar para evitar estos hechos.

Mediante un video publicado en Instagram, Elizabeth Loaiza denunció un hecho de acoso sexual contra una menor de 16 años.

Este caso se perpetró cuando la niña en mención abordó un vehículo mediante una aplicación móvil.

Al principio de su denuncia, Loaiza se quejó, pues esta red social borró un primer video en el que relataba los escabrosos hechos.

“Hoy me levanto bastante preocupada pues hice una denuncia aquí por Instagram, de un acosador, no voy a decir palabras, ustedes se imaginarán acosador de qué y no digo palabras para que este video no me lo borren”, contó la caleña.

De igual manera, la modelo denunció el caso en el que se vio inmersa una menor de edad, cuando abordó un vehículo para ir al colegio.

“Un señor en una aplicación de esas que uno pide para que venga el carro por uno, se sacó sus partes íntimas y se las mostró a una niña de 16 años, quien en este momento está consternada, no ha podido volver al colegio, tiene miedo e inseguridades”, dijo.

Asimismo, Loaiza pidió a los padres de familia más atención con las personas vulnerables en sus hogares, pues nadie está exento de vivir una situación así.

“Este es un llamado de atención para los padres y las madres, tengan precaución con sus niños, ayer fue la niña de ellos, mañana puede ser la de ustedes o la mía. Hay gente muy depravada en la calle”, aseguró.

El mensaje también se extendió a desconfiar de cualquier tipo de aplicación, por más segura que parezca.

“A veces somos muy confiados y decimos: ‘Esa es una aplicación que lleva a los niños’. Siempre somos las mujeres las que nos vemos afectadas por estos temas. ¿Nos tenemos que tapar hasta los talones para que no abusen de nosotras?”, puntualizó la modelo caleña.

La participante de Miss Mundo en 2006 y también exportada de Playboy México hizo un fuerte llamado para que el acoso en todas sus formas se detenga.

“Hay que parar el acoso, estamos cansadas todas las mujeres de tener que salir a la calle llenas de inseguridades, esto es un video para que tengan cuidado con todas las personas que viven en sus casas. En el camino, con las aplicaciones, pueden pasar muchas cosas”, aseveró.

Al final del metraje, Loaiza hizo un llamado a las autoridades para que pongan en la agenda de prioridades estos casos.

“A las autoridades, queremos que pongan cuidado, nos den seguridad de estar en la calle y que cuando denunciemos no pasemos de ser víctimas a personas que molestan. Denuncien, por favor”, concluyó.

