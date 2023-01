“Se vale no querer hablar con nadie”: el mensaje de Carolina Cruz que inquietó a sus seguidores

La modelo y empresaria caleña sorprendió con estas líneas en las que habló sobre la perfección y la realidad de la vida. ¿A qué se refería?

Aunque en la mayoría de ocasiones se le ha visto a Caro Cruz radiante y positiva, una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la que se acerca a los cuatro millones de seguidores, sorprendió a más de uno.

Se trata de un tema del que, pareciera, pocas veces se logra identificar en la vida de los famosos o reconocidas figuras públicas, en especial del mundo del espectáculo.

Pues bien, con un emotivo mensaje la caleña le salió al paso a lo que las personas pueden llegar a creer y dejó claro que, como todos ser humano, también hay momentos de debilidad.



“Se vale estar triste de vez en cuando. Se vale no siempre estar muerto de la risa. Se vale no querer hablar con nadie. Se vale llorar hasta secarse”, explicó en una foto publicada en Instagram.

Sin duda un mensaje que llegó a todos sus seguidores que no dudaron en respaldar lo dicho, además de demostrar su admiración por esta hermosa mujer.

Foto: Instagram carolinacruzosorio