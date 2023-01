Se valía de una prostituta para conseguir información y luego cometer este horrible delito

La mujer trabajaba en zonas de rumba, donde abordada a quienes posteriormente se convertirían en víctimas.

Este lunes 5 de agosto de 2019 fue presentado un gigantesco operativo contra la extorsión que se realizaba, en su mayoría, desde cárceles de Colombia. En cincuenta allanamientos, fueron incautados celulares y agendas con los datos de las víctimas.

Uno de los responsables de este delito es, según las autoridades, un hombre identificado como Rafael Antonio Ríos Ramos, conocido también con el alias de ‘Chagualo’ y señalado de ser cabecilla de la banda La Inmaculada en Tuluá.

Desde la cárcel de este municipio del centro del Valle del Cauca, este sujeto extorsionaba a sus víctimas valiéndose de una mujer que se dedicaba a la prostitución en zonas de rumba de dicha localidad.

"¡Quiubo, amor de mi vida! ¿Qué le iba a decir, mi princesita? Vea, párele bolas. Ahorita va un cucho pa’ allá, pa’ los bloques de San Luis. El señor va a toda la entrada de los bloques de San Luis, el señor va a llevar una plata", dice el sujeto en una grabación.

De acuerdo con las autoridades, alias 'Chagualo' se habría aprovechado de la condición de ilegal de la mujer para convertirla no solo en su pareja, sino su cómplice.

Ella sería la encargada de abordar a las víctimas en discotecas, para sacarles información que, posteriormente, era entregada a la organización delictiva con el fin de ejecutar extorsiones que podían llegar a los 40 millones de pesos.

"Le exigía a ella que consiguiera información, que se la entregara. Posteriormente, él mismo hacía llamadas telefónicas, exigiéndoles (a las víctimas) el pago dinerario para no actuar en contra de las familias", señaló el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional.

La modalidad fue detectada en la más reciente redada contra la extorsión, donde 155 personas resultaron capturadas en 22 departamentos.

"El 89 % de estas personas capturadas fue cobijado con medidas de aseguramiento, toda vez que los procedimientos se hicieron en varios departamentos", afirmó Claudia Carrasquilla, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía.

En chats y grabaciones quedaron registradas las presiones que usaban los integrantes de bandas como Los Diocesanos, Los Embaucadores, Los Botones, Los Tan, para cobrar las extorsiones.

"Vea viejo catre#$%&, yo necesito el millón de pesos completo. Si a las 3:00 en punto, viejo catre#$%&, no tiene lo mío, ya sabe que, plomo", dice uno de los extorsionistas en una grabación.

Bajo este modus operandi, extorsionaban desde cárceles como La Picota en Bogotá, Picaleña en Ibagué y la de Buga, municipio del centro del Valle del Cauca.