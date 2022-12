Se vino el XX Festival Petronio Álvarez en Cali con todo su folclor, prográmese

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali

Como ya había sido informado por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, la vigésima versión del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ se concentrará principalmente en la Unidad Deportiva ‘Alberto Galindo’, que se encuentra contiguo al Coliseo El Pueblo y a pocos metros de la estación ‘Unidad Deportiva’, del MIO.

Ahora, la dependencia reveló la programación que propios y visitantes podrán disfrutar desde el 5 hasta el 15 de agosto al son de las marimbas, chirimías y los cununos.

Antes de ver el cronograma de actividades, lea estas convenciones que le permitirán orientarse. Debajo de los horarios, encontrará un signo entre corchetes, que le indica el tipo de evento a realizarse, según los siguientes cuatro componentes generales.

(#) Musical: se relaciona con la presentación de artistas, bien sean los del concurso, donde intervienen 44 agrupaciones y los invitados, entre ganadores de años anteriores, la agrupación internacional u otras.

($) Gastronómico: la cocina tradicional y las bebidas autóctonas, hacen parte de la Muestra de la Industria Cultural Afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’, que además integran las artesanías y los productos de estética afro.

(%) Académico: los conversatorios y conferencias sobre la cultura del litoral Pacífico, se desarrollan en universidades y en la ciudadela, en un espacio ubicado al exterior del Coliseo del Pueblo.

(&) Didáctico: el Quilombo 'Germán Patiño Ossa', es un espacio lúdico pedagógico para la familia, que contiene presentaciones artísticas y culturales, muestras autóctonas y una exposición fotográfica. Está ubicado al lado izquierdo del ingreso a la Unidad Deportiva ‘Alberto Galindo’, en la zona exterior Coliseo del Pueblo.

La programación

Agosto 5 - Viernes

8:00 p. m.

(#)($)

Expo-Petronio en Hoteles

Hotel Four Points By Sheraton (Cl. 18N No. 4N-02)

Venta de boletería en Primera Fila / Info: 644 2463

Agosto 6 - Sábado

8:00 p. m.

(#)($)

Expo-Petronio en Hoteles

Hotel Spiwak (Avenida 6D No. 36N -184)

Venta de boletería en Primera Fila / Info: 644 2463

Agosto 8 – Lunes

4:00 p. m.

(#)

IX Encuentro Infantil y Juvenil de Músicas Tradicionales del Pacífico ’El Petronito’.

Teatro Jorge Isaacs - Entrada libre - Info: 885 9092

2:00 p. m.

(%)

Petronio en las Universidades - Conversatorios y muestras musicalesRed de Cantadoras del Pacífico sur - Creación musical colectiva - Apoya: Fundación Manos Visibles

Universidad Javeriana - Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

Agosto 9 - Martes

2:00 p. m.

(%)

Petronio en las Universidades - Conversatorios y muestras musicales

Red de Cantadoras del Pacífico sur - Creación musical colectiva - Apoya: Fundación Manos Visibles

Universidad Icesi - Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

Agosto 10 – Miércoles

12:00 m. en adelante

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina Tradicional, Bebidas Autóctonas, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035

2:00 p. m.

(%)

Petronio en las Universidades - Conversatorios y muestras musicales

Maestra Inés Granja - Cantadora tradicional de Timbiquí (Cauca) (conversatorio y cantos)

Universidad Autónoma de Occidente - Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

6:30 p. m.

(#)

Apertura Oficial del Festival

Red de Cantadoras del Pacífico Sur

Markitos Micolta

Changó - Tumaco (Ganador Petronio 2014)

Herencia de Timbiquí

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035 / Transmisión por Telepacífico

8:00 p. m.

(#)($)

Expo-Petronio en Hoteles

Hotel Intercontinental Cali (Avenida Colombia No. 2-72)

Venta de boletería en Primera Fila / Info: 644 2463

Agosto 11 – jueves

9:00 a. m.

(%)

Encuentro Académico - Casos de investigación y creación

Los festivales: Espacio de patrimonio y memoria

Manuel Sevilla (Javeriana Cali), Apoyan: Fundación Cultural Latin Grammy, New Orleans Jazz Festival Foundation

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

10:00 a. m. en adelante

(#)(%)

Mercado Musical del Pacífico 2016

Showcases - Rueda de Negocios - Agenda Académica

Centro Cultural Comfandi / Museo La Tertulia - Entrada libre

10:30 a. m.

(%)Encuentro Académico - Conversatorio y muestra musical

Narrativas del Pacífico desde lo musical

Herencia de Timbiquí, Leonidas Valencia, Yeiner Orobio

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

11:45 a. m.

(%)

Encuentro Académico – Conversatorio y muestra musicalJuegos y música infantil en el Pacífico sur

Grupos participantes en modalidad Marimba, Red de Cantadoras del Pacífico sur - Apoya: Save the ChildrenUnidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

12:00 m en adelante

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina Tradicional, Bebidas Autóctonas, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035

12:00 m.

(%)

Petronio en las Universidades - Conversatorios y muestras musicales

Luis Edel Carabalí - Violinista tradicional de Santander de Quilichao - (conversatorio y cantos)

Universidad San Buenaventura - Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

2:00 p. m.

(%)

Quilombo 'Germán Patiño Ossa' - Espacio lúdico pedagógico para la familia

Presentaciones artísticas y culturales, muestras autóctonas, exposición fotográfica

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8859 - Ext. 118

8:00 p. m.

(#)($)

Expo-Petronio en Hoteles

Hotel Now (Av. 9a Nte. #10N-74)

Venta de boletería en Primera Fila / Info: 644 2463

6:30 p. m. en adelante

(#)

Clasificatorias Modalidades

Violín Caucano, Marimba, Chirimía, Versión Libre

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035 / Transmisión por Telepacífico

Agosto 12 – Viernes

9:00 a. m.

(%)

Encuentro Académico - Casos de investigación y creaciónRomances del Río Atrato - (Presentación de investigación)Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El PuebloEntrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

10:30 a. m.

(%)

Encuentro Académico – Conversatorio Central

Memorias del Petronio como política pública

Secretarios de Cultura de Cali y Ministros de Cultura de Colombia

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

11:45 a. m.

(%)(#)

Encuentro Académico - Conversatorio y muestra musical

Juegos y música infantil en el Norte del Cauca y el Valle del Patía

Grupos participantes en modalidad Violín Caucano - Apoya: Save the Children

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

12:00 m.

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina Tradicional, Bebidas Autóctonas, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

10:00 a. m. a 8:00 p. m.

(#)(%)

Mercado Musical del Pacífico 2016

Showcases - Rueda de Negocios - Agenda Académica

Centro Cultural Comfandi / Museo La Tertulia - Entrada libre

2:00 p. m. en adelante

(&)

Quilombo 'Germán Patiño Ossa' - Espacio lúdico pedagógico para la familia

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8859 - Ext. 118

Presentaciones artísticas y culturales, muestras autóctonas, exposición fotográfica

2:00 p. m.

(%)(#)

Petronio en las Universidades - Conversatorios y muestras musicales

Luis Edel Carabalí - Violinista tradicional de Santander de Quilichao - (conversatorio y cantos)

Instituto Departamental de Bellas Artes - Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

6:30 p. m.

(#)

Clasificatorias Modalidades

Violín Caucano, Marimba, Chirimía, Versión Libre

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035 / Transmisión por Telepacífico

8:00 p. m.

(#)($)

Expo-Petronio en Hoteles

Hotel de Torre de Cali (Avenida de las Américas 19 Norte #2N - 29)

Venta de boletería en Primera Fila / Info: 644 2463

Agosto 13 Sábado

9:00 a. m.

(%)

Encuentro Académico - Casos de investigación y ca

Lanzamiento serie radial “Entre Santos y Fiestas”

Presentación convocatoria de reconocimientos de periodismo cultural 2016 Ministerio de Cultura

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

10:00 a. m. a 8:00 p. m.

(#)(%)

Mercado Musical del Pacífico 2016

Showcases - Rueda de Negocios - Agenda Académica

Centro Cultural Comfandi / Museo La Tertulia - Entrada libre

10:30 a. m.

(%)

Encuentro Académico – Conversatorio –

Memoria de la danza del Pacífico en Cali

Maestra Oliva Arboleda e invitados sobre temáticas de memoria de la danza del Pacífico en Cali

11:45 a. m.

(%)(#)

Encuentro Académico - Conversatorio y muestra musical

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo

Entrada libre - Info: 316 3312240 / 320 6743876

12:00 m.

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina, Bebidas Tradicionales, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8859 - Ext. 118

2:00 p. m.

(&)

Quilombo 'Germán Patiño Ossa' - Espacio lúdico pedagógico para la familia

Presentaciones artísticas y culturales, muestras autóctonas, exposición fotográfica

6:30 p. m.

(#)

Noche de Gala

PaZcífico Sinfónico - Mano e´Currulao a cargo del Instituto Popular de Cultura IPC

Grupos ganadores año 2015 por modalidad:

Violín Caucano: Dejando Huellas - Santander de Quilichao

Marimba: Semblanzas del Río Guapi - Cauca

Chirimía: Son Familia - Istmina, Chocó

Versión Libre: La Jagua - Popayán

Homenaje a Samuel Caicedo ’Samuelito’

Río Mira: Agrupación Colombo - Ecuatoriana

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035 / Transmisión por Telepacífico

Agosto 14 - Domingo

12:00 m.

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina, Bebidas Tradicionales, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8859 - Ext. 118

2:00 p. m. en adelante

(&)

Quilombo 'Germán Patiño Ossa' - Espacio lúdico pedagógico para la familia

Presentaciones artísticas y culturales, muestras autóctonas, exposición fotográfica

6:30 p. m. en adelante

(#)

Final Competencia Musical - Ensamble Pacífico: 20 años de memoria viva

Montaje musical con ritmos del Pacífico colombiano, acompañado de cantadoras e instrumentos del Pacífico, dirigido por Hugo Candelario / Premiación

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035 / Transmisión por Telepacífico

Agosto 15 - Lunes

12:00 m. en adelante

($)

Muestra de la industria cultural afro 'Olores, Colores y Sabores del Pacífico Colombiano’

Cocina Tradicional, Bebidas Autóctonas, Artesanías, Estética Afro, Exposiciones

Unidad Deportiva Alberto Galindo / Zona exterior Coliseo El Pueblo - Entrada libre

Info: 885 8855 - 885 8859 - 889 5035

Agosto 30 y 31

3:00 p. m.

(#)(%)

Lunes Taller de Marimba. Dirigido por el maestroJosé Antonio Torres ’Gualajo’

Centro Cultural de Cali - Audioteca Municipal