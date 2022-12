Sebastián Pérez le respondió a niño vallecaucano con cáncer que desea conocerlo

Foto: cortesía Luis Carlos Giraldo

Juan David Londoño López es un niño de 11 años que actualmente libra una dura batalla contra la leucemia linfoide aguda, enfermedad que le diagnosticaron a los 5 años. Además del anhelo de recuperarse, el pequeño, nacido en Yumbo, sueña con conocer a dos de sus ídolos: los jugadores Sebastián Pérez y Franco Armani, del Atlético Nacional.

Hace 5 meses su médica oncóloga solicitó un trasplante de médula ósea. Luego de una larga lucha a la espera que la EPS Cafesalud autorizara el procedimiento en Cali, finalmente este le fue programado para el domingo 24 de julio.

Para que Juan no pensara en la muerte de Julián Escobar de 8 años, quien falleció días después de una intervención similar , Luis Carlos Giraldo, abogado defensor de menores con cáncer, tuvo la idea de preguntarle si tenía algún deseo en especial. La siguiente fue su respuesta:

Juan David Londoño quiere conocer a Sebastian Perez y Franco Armani antes de su trasplante @TwiterosCali @BedoyaWeb pic.twitter.com/jDQelRXlhn — Luis Carlos Giraldo Montenegro (@LuisCGiraldo) July 21, 2016

El video fue compartido por Giraldo en sus redes sociales y actualmente cuenta con 128.400 reproducciones. "En menos de 2 horas este había llegado a manos de Sebastián y Franco, los que desde el aeropuerto enviaron un video vía Instagram, pero lamentablemente no se escuchaba bien".

Sin embargo, días después un hincha del 'Verde de la Montaña' le mandó al abogado un segundo video de los jugadores. "Hola, Juan David. Espero que te recuperes muy pronto, Dios está contigo. Eres una persona de mucha fortaleza, te enviamos nuestras mejores energías. Te voy a enviar una camisa autografiada especialmente para ti. Muchas bendiciones", expresó Pérez en su mensaje.

El guardameta argentino también le hizo llegar un mensaje de ánimo al pequeño. "Hola, Juan David. Te quiero mandar un fuerte abrazo de parte de Franco Armani. Muchas energías, muchas bendiciones, va a salir todo bien, Dios va a cubrir con su mano esa cirugía. Te mando un saludo muy grande, amigo", dijo.

Los mensajes de los futbolistas del Nacional fueron visualizados con gran alegría por el menor, en la habitación del Centro Médico Imbanaco donde permanece. "Eso lo ayudó mucho", sostuvo Luis Carlos Giraldo.

Juan David Londoño López es uno de los niños con cáncer que, desde la capital del Valle del Cauca, le escribieron cartas al presidente Juan Manuel Santos y al Ministro de Salud , para clamar una mejor atención médica.

Este domingo el menor recibió un trasplante de médula ósea. "Su padre fue el donante de células madres. A las 9:00 a.m. fue el procedimiento, es como hacer una transfusión de células o de sangre. No fue en sala de cirugía, si no en su mismo cuarto de Juan, que es aislado y hay que entrar con gorro", manifestó el abogado.

Giraldo señaló además que en los primeros 100 días después de realizada la intervención es donde se darán cuenta si el cuerpo se adapta al trasplante o lo elimina. "No es el deber ser que se llegue a este punto, porque la leucemia se puede curar con quimioterapia y radioterapia, cuando se hace en los tiempos establecidos por los oncólogos", puntualizó.