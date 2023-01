Secretaría de Equidad del Valle exige mayor atención sobre denuncias de casos de violencia de género

Las alarmas están encendidas luego que se conociera el más reciente feminicidio que tuvo lugar en el corregimiento El Cabuyal, municipio de Candelaria.

“Es lamentable lo que está pasando en el departamento. Las mujeres del Valle estamos molestas porque cada día, por más que se trabaja en el acompañamiento oportuno de las mujeres que lo necesitan, vemos que es ineficaz”, fue el duro mensaje que envío Luz Adriana Londoño, secretaria de Equidad de Género del departamento, a las diferentes instituciones.

Según la funcionaria, es necesario que se le brinde una mayor atención a los casos de violencia contra la mujer no solo por parte de los entes departamentales, sino también de orden nacional.

Voces de auxilio alertaron a Policía de brutal ataque a mujer que ocasionó un fatal desenlace Es por ello que le hizo un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que le ponga la lupa a este flagelo que viene cobrando víctimas en el Valle del Cauca.

“No basta solamente con una buena intención, si nosotros no ponemos recursos y no fortalecemos las comisarías de familia y las fiscalías, difícilmente vamos a poder hacer un trabajo efectivo”, puntualizó.

Sobre el último caso, en el que murió Diana Patricia Barona de 26 años de edad, quien habría sido asesinada por su expareja en el municipio de Candelaria, la funcionaria señaló que se hará una mesa de radicación con las instituciones que hicieron parte de la ruta de la víctima para conocer el papel que desempeñaron en este lamentable hecho.

“Si conocemos que hubo negligencia de algún funcionario, no vamos a dudar en darlo a conocer a la Procuraduría para que haga su respectiva investigación porque no podemos permitirlo más”, enfatizó.

Foto: archivo Colprensa