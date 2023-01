Secretaria de Salud prende las alarmas por peligroso reto viral entre menores de edad

De acuerdo a datos de esta entidad gubernamental, el número de casos de esta enfermedad ha aumentado sobre todo en menores de 14 años.

Por medio de redes sociales se está incitando a niños y jóvenes a participar de un reto que consiste en exponerse al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida.

La denuncia fue realizada por la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, quien alertó a los padres de familia sobre este peligroso desafío viral que circula en redes sociales y expone la salud de los menores de edad.

“Unos padres de familia llamaron a informarme que estaba circulando a través de internet una invitación de personas que tienen VIH a tener contacto sexual con ellos. Se georreferencian en la ciudad, envían el transporte y les garantizan una píldora del día después, con la concepción de que se va a jugar un reto, pero que existe una posibilidad de que la enfermedad no se transmita”, explicó.

Así mismo, la secretaria explicó cómo estaría funcionando está práctica.

“Existe evidentemente una píldora para evitar el contagio entre personas que tienen VIH, pero requiere días de toma y no es tan sencillo como tomársela el día después de un contacto sexual con una de estas personas. La forma de transmisión es la sexual, es decir, que el riesgo sería muy alto. Es una acción de personas que tienen VIH como una forma de conseguir gente que esté dispuesta a tener contacto sexual con ellos y los muchachos y los niños, como un reto en sus vidas de exponerse al VIH y no salir contagiados”, anotó la funcionaria.

La mayor preocupación es la respuesta de niños y adolescentes a este tipo de retos que abundan en redes sociales.

“Nos están poniendo en riesgo la vida de los niños, adicionalmente, y no necesariamente como una causa efecto, hemos encontrado que el número de personas con VIH ha aumentado en el último periodo de tiempo, especialmente en los niños menores de 14 años, es decir, que tenemos un resurgimiento de esta infección que si bien hoy no es una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica que se maneja, con el tiempo, pues afecta la vida de las personas y les limitará su existencia de muchas formas”, insistió Lesmes.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca hizo un llamado a los padres de familia para que aumenten su responsabilidad en el cuidado de sus hijos y menores, entre ellas, la de revisar sus redes sociales e identificar con quiénes se relacionan.