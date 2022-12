Secretario de Vivienda de Cali se defiende sobre supuesta agresión a su expareja

Foto: cortesía Blu Radio Cali

Después de haberse desatado el escándalo por violencia intrafamiliar en el que se vio involucrado Juan Carlos Rueda, secretario de Vivienda de Cali, este se pronunció al asegurar que todo se trató de una manipulación por parte de su exesposa, Astrid Arias Paz.

Sobre el suceso circuló una foto y video en el que aparentemente el funcionario agrede a la mujer.

“No existe una agresión, no puede haber un video y esto lo aclarará la investigación que la Fiscalía debe realizar. La foto fue una visita a mis hijos donde lamentablemente ella trató de manipular algunas cosas, tomó un zapato mío, pero no hubo ninguna agresión y ella no tienen como demostrar que fue agredida”, aseguró Rueda.

Rueda dijo que no interpondrá acciones legales por la presunta manipulación de la foto contra la mujer y que continuará en la dependencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, el funcionario aclaró que no tiene ninguna orden de captura, que no tiene ningún pendiente con la justicia.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de noviembre en la residencia de la mujer ubicada en el oeste de Cali. Arias Paz aseguró en su momento que Rueda la había golpeado en varias ocasiones y que una cámara de seguridad del edificio registró lo sucedido.