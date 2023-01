Secuestran a hermano de alcalde de Corinto: hombres armados se lo llevaron en camioneta vinotinto

El mandatario de este municipio del norte del Cauca dijo que su hermano no tenía ningún tipo de amenazas. El rapto ocurrió hacia las 8:00 a. m. de este viernes.

Las autoridades informaron que Cristian Fabián García, hermano del alcalde de Corinto, Edward García Sánchez, fue secuestrado en la mañana de este viernes 20 de septiembre de 2019 en dicho municipio del norte del Cauca.

“Se encontraba al parecer saliendo de su residencia y fue interceptado por unos hombres armados, que se transportaban en una camioneta de color vinotinto. Al parecer fue llevado hacia la zona rural”, dijo Leonardo Rivera, secretario de Gobierno de Corinto.

Por su parte, el alcalde aseguró que su hermano fue interceptado por la camioneta, cuando “él iba en la moto con la esposa y la hija”.

“Él no había tenido amenazas, el único que había tenido amenazas era yo. Serían grupos al margen de la ley que querían que yo subiera hacia la montaña y yo no he querido hacer eso”, afirmó el mandatario.

El rapto, según autoridades de policía, se produjo en el barrio Gustavo Mejía, en la cabecera municipal de Corinto, saliendo hacia el municipio de Padilla.

"Por favor, que alguien nos dé informacion de mi hermano, su familia y la nuestra estamos esperando cualquier información, dígannos qué quieren que hagamos, se los suplicamos", dijo el alcalde a través de su perfil en Facebook.

Asimismo, le pidió a los secuestradores que le respeten la vida. "De rodillas, Dios de los Cielos, guárdalo y tráelo bien al seno de su casa", clamó el mandatario.