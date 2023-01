Seis heridos deja aparatoso accidente entre un taxi y un carro Ford Fiesta en calle 5 de Cali

El vehículo de servicio público, según testigos, se movilizaba con 3 pasajeros que transportaba tras celebrar Año Nuevo con familiares desde Ciudad del Campo.

Las autoridades de tránsito informaron que el hecho ocurrió hacia las 11:37 de la mañana de este 1 de enero a la altura de la calle 5 con carrera 13 de Cali, en el sentido sur-norte. Seis personas resultaron heridas en el siniestro.

"Dos vehículos, un particular y un taxi, colisionan y por el impacto ambos terminan en volcamiento. Entre las personas lesionadas hay un menor de edad", dijo William Bermúdez, director del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

El taxi terminó estrellándose también contra un local comercial y en el choque quedó afectado un mobiliario del MIO. Las víctimas del aparatoso accidente fueron trasladadas a centros asistenciales del norte de la ciudad y, de acuerdo con Bermúdez, no revisten gravedad.

"El conductor del carro particular a realizarse la prueba de embriaguez presenta grado tres. Los vehículos fueron inmovilizados por lesiones personales y puestos a disposición de las autoridades competentes", añadió.

El funcionario indicó que se adelantan las investigaciones para establecer las causas del incidente. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a un presunto exceso de velocidad por parte de los automotores.