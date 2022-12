Semana Santa con devoción: feligreses hacen largas filas en Buga para ver al Señor de los Milagros

Miles de personas motivadas por la fe que le tienen al Milagroso de Buga llegaron a la basílica para pedir por sus necesidades.

“Yo sé que Dios es muy grande y Él es el que me va a hacer el milagro para volver a caminar”, dijo Edison González, un feligrés en condición de discapacidad.

El agradecimiento también es un motivo para la visita. Como es el caso de Wílmar Gómez, quien montado en su bicicleta y durante dos horas, viajó desde Cali hasta Buga, en el centro del Valle del Cauca.

“Vengo a pagar una penitencia, a darle gracias a Dios porque me está dando una segunda oportunidad de vivir. Tuve un accidente en algún momento y casi pierdo la vida”, dijo el feligrés.

Cerca de 500 mil personas llegan a este municipio durante la Semana Santa y solo 125 mil lo hacen el Viernes Santo. A ellas no les importa hacer largas filas para poder ver al Señor de los Milagros.

“Todo sea por ver al Señor, este es el día de hoy, no importa la fila, no importa ni donde estemos, así seamos las últimas que vamos”, afirmó Gloria Esperanza Bedoya, feligresa.

Esta es una tradición que ha persistido por cerca de 400 años, según recuerda José Hebert Marín, secretario de Turismo de Buga.

“Toda esta tradición empieza desde 1.570 cuando inicia la leyenda y se transforma en el Cristo Milagroso del Señor de los Milagros. Desde esa fecha, 400 años estamos venerando”, dijo el funcionario.

Buga es uno de los principales destinos religiosos en el Valle del Cauca. Además, hace parte de los pueblos considerados como patrimonio religioso y cultural de Colombia.

