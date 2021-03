“Semana Santa podría ser el elemento donde se aumente la transmisión”: alerta en Cali por COVID-19

La falsa sensación de seguridad de la ciudadanía frente al COVID-19 , traducido en el relajamiento de las medidas de autocuidado, y el aumento de la ocupación de unidades de cuidados intensivos, que en Cali llega a 81,5%, tienen en alerta a las autoridades de la ciudad y el Valle del Cauca.

“Muchas de las vacunas no han recibido de la segunda dosis, por tanto no existe inmunidad y muchos grupos poblacionales aún no han sido vacunados. Mientras tanto, tenemos al COVID ahí y la Semana Santa podría ser el elemento donde se aumente la transmisión”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Por favor comprendanme ! El Covid no se ha ido por el contrario se acerca peligrosamente un tercer pico epidémico y necesitamos de toda la disciplina posible para poder superarlo

Mantenga aislamiento

Utilice siempre el tapaboca

Lavese las manos

No salga de viaje en Semana S — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 23, 2021

Se avecina la Semana Mayor y la velocidad de contagio ha pasado de 0,8 al 1, es decir, que cada contagiado, está transmitiendo el virus a otra persona. Por eso, acordaron nuevas medidas.

“Declaramos la alerta naranja en la ciudad de Cali por la temporada invernal y por el tema del COVID. Vamos nuevamente a adelantar procesos de pico y cédula”, aseguró el mandatario de los caleños.

Mientras el pico y cédula volvería a la capital del Valle del Cauca durante la Semana Santa, también se estudian medidas para el resto del departamento, pues existe una tendencia al alza en la ocupación del sistema hospitalario. Piden evitar aglomeraciones durante esta temporada.

“Recordarle a la población la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y de pedirles que Semana Santa sea una semana de descanso familiar”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Hasta la fecha, en el departamento se han aplicados unas 120.000 vacunas contra el coronavirus COVID-19.