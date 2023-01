Señalan a policías de haber disparado contra una casa donde un campeón de boxeo resultó herido

El hecho, calificado por la comunidad como abuso de autoridad, dejó otras cuatro personas lesionadas. Hay versiones encontradas entre ciudadanía y Policía.

Mientras habitantes del barrio El Retiro, en el oriente de Cali, aseguraron que la Policía disparó sin motivo contra una vivienda, la institución sostuvo que los uniformados recibieron agresiones en medio de un procedimiento.

Entre tanto, en un video grabado por un ciudadano, se observan al menos seis policías que desenfundan sus armas en repetidas ocasiones desde afuera de una residencia. En total tres personas resultaron heridas por impacto de bala y dos por agresiones físicas.

“Logran disparar cuatro o tres veces hacia dentro y ahí me hieren a mí en el pie derecho. Ellos primero que todo no tenían una orden para haber entrado así. Además, aquí no hay ningún delincuente ni arma”, sostuvo Jimmy Mosquera, el deportista de 20 años herido en el hecho.

Cuatro proyectiles dejaron rastro del ataque dentro de la vivienda. Nelsy Carolina Mosquera, otra de las víctimas, aseguró que un uniformado la agredió en la cabeza por lo que tuvieron que coger cuatro puntos.

Los otros heridos de bala fueron dos menores de edad, que presenciaban la situación desde afuera del inmueble. “Yo estaba parada en la pared y tiraron un envase, yo me corrí y el policía me vio atrás y me disparó”, afirmó una joven.

Por su parte, las autoridades indicaron que lo policiales fueron víctimas de agresiones y resaltaron que los uniformados involucrados en el hecho están siendo investigados.

“La Policía Metropolitana rechaza enfáticamente los hechos registrados en el barrio El Retiro, donde se presentó una asonada en contra de los uniformados”, afirmó el coronel Ronald Coy, comandante Operativo de Cali encargado.

Los afectados se dirigieron a interponer una denuncia ante la Procuraduría. Por fortuna, todos los heridos fueron dados de alta el mismo día, pero sus familias esperan una pronta respuesta de la investigación que ya se inició.