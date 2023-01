‘Senos da la vida’, la campaña con la que sobrevivientes de cáncer de mama vuelven a sentirse plenas

Se trata de una iniciativa que ha beneficiado a más de diez mujeres que han padecido esta enfermedad, siendo una oportunidad de aceptación con su propio cuerpo.

47 años de edad tenía Victoria Eugenia cuando fue diagnosticada con cáncer de mama: ”La doctora me mandó unas biopsias y ya el diagnóstico fue carcinoma multifocal metacéntrico, o sea me dijo: 'necesitas ya ir a cirugía'. Me quitaron toda la mama derecha”.

Su proceso, como el de muchas mujeres, fue muy difícil: “Queda uno sin el pezón y siempre se siente raro. Cuando uno se baña, se mira al espejo y ve que un seno tiene y el otro no entonces está ese vacío”, cuenta Victoria, sobreviviente del cáncer.

“Para una paciente en general, cuando vive los cambios físicos asociados a la enfermedad es muy difícil, pues pierden su autoestima, se sienten muy mal, eso genera cambios emocionales., y pues este tipo de campañas ayudan a reforzar su autoestima, a que ellas tengan autoestima, a que se sientan confiadas en ellas mismas”, explica Nathalia Ocampo, psicóloga clínica.

La campaña 'Senos da la vida' fue una luz de esperanza para ella y otras 10 mujeres que ya han accedido, en esta oportunidad, a practicarse el tatuaje en su seno.

“Es que siente uno tantas emociones juntas, de verdad que si, como que qué orgullo volver a verte allí así, chévere”, añade Victoria Eugenia.

“Hay que identificar qué hace diferente el pezón de cada mujer, la areola, es decir, hay diferentes formas y estilos, diferentes colores, tamaños, entonces nuestro propósito es que se vea lo más natural posible y número dos, que sea imperceptible el hecho de que no está ahí”, manifiesta Ítalo Esquivel, tatuador caleño.

Esta campaña que lidera la Clínica Hemato Oncólogos de Cali, entrega el procedimiento de forma gratuita a las sobrevivientes de cáncer.