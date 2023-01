“Sentimos que ella está viva”: familiares de mujer desaparecida tras creciente en San Cipriano

Socorristas y comunidad de la zona siguen en la búsqueda de la ciudadana. Allegados ofrecieron recompensa por información que permita dar con su ubicación.

Se trata de Magnolia Mera León, de 44 años y oriunda de Cali, quien se encuentra desaparecida desde el 8 de enero cuando fue arrastrada por la corriente luego que los ríos San Cipriano y El Escalerete se desbordaran, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

"Nosotros sentimos que ella está viva. Ella es una guerrera que siempre ha luchado por sus hijos, por su familia. Necesitamos colaboración de los pueblos cercanos que nos ayuden con tecnología para poder encontrarla, porque la gente colabora acá, pero no tienen suficientes recursos para hacerlo", dijo la hermana de Mera León.

Conocidos señalaron que la señora había viajado desde su ciudad natal a esta zona con su hija, de 13 años, su hermana, su cuñado y su sobrina para hacer turismo. El paseo sólo duraría un día. Sin embargo, fueron sorprendidos por la emergencia hacia las 4:00 de la tarde en momentos en que visitaban el charco Las Tortugas.

"Cuando pasó la creciente todos quedaron agarrados entre palos y ramas, a la niña (hija de Magnolia) la golpeó un palo y la soltó de donde estaba, la empezó a arrastrar y ella (Magnolia) se soltó de donde estaba y se fue detrás de la niña. La niña alcanzó a agarrarse de otras ramas y palos más fuertes y ella no pudo agarrarse y se la llevó eso", dijo Ana Milena Zúñiga, cuñada de la mujer desaparecida.

De acuerdo con Jesús Copete, secretario de Gestión del Riesgo, las labores de búsqueda de Mera León se han llevado a cabo por tierra y agua, y en la misma participan dos lanchas y 60 personas, aproximadamente.

La Armada Nacional y la Defensa Civil también apoyan estas actividades. La Cruz Roja colabora con apoyo psicosocial a la familia de la caleña. Según este último organismo, versiones que no son confirmadas han dado a conocer que, al parecer, el cuerpo de la señora fue visto pasar hacia el mar, de ser así, su búsqueda sería más compleja.

Familiares de Magnolia Mera León ofrecieron $2 millones para quien logre dar con el paradero de la mujer. También indicaron que cualquier información sobre la misma contactarse al 3185937404.