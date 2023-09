Sepelio de alias Gomelo en medio de tiros aviva preocupación sobre poder de grupos ilegales en Cauca

En varios videos captados por los habitantes de Guachené, Cauca, quedó evidenciado cómo una multitud despidió a alias Gomelo, quien, según autoridades, era líder de una peligrosa banda delincuencial y que murió el 19 de septiembre en un operativo en el que también falleció una menor de edad tras ser impactada por una bala perdida.



En las imágenes del sepelio se ve a hombres y mujeres a lado y lado de la vía portando armas largas y cortas y disparando al aire en medio de gritos y aplausos.

“En el video se observan algunos jóvenes, que lamentablemente pueden ser instrumentalizados por grupos delincuenciales para que porten armas y generen una percepción o generen una zozobra o miedo en el tema delictivo en algunas regiones del departamento del Cauca”, reconoció el coronel Wilson Silva, comandante de la Policía del Cauca.

Líderes sociales y comunales del norte del departamento sienten temor ante el accionar de los grupos delincuenciales liderados por hombres como alias Gomelo.

“No podemos seguirnos escondiendo, no podemos seguir todos los días con la zozobra de que si salimos nos roban, de que si salimos nos matan. Hoy nosotros tenemos aquí un flagelo de pandillas, cosa que no se ve en otros municipios del departamento, pero no tenemos las herramientas, no hay los escenarios necesarios para que se pueda trabajar y que se pueda combatir esta problemática”, manifestó Carlos Andrés Angulo, líder social del norte del Cauca.

Publicidad

Las autoridades encendieron las alertas, ya que en los videos del cortejo fúnebre de alias Gomelo se evidenciaría el poder de los grupos delincuenciales que tienen azotada a la región, que en las últimas horas también se vio golpeada por un atentado con carro bomba en el corregimiento de Timba, que dejó a dos personas inocentes muertas.

Las víctimas fueron Luz Stella Balanta, una docente de 57 años que ejercía su profesión desde 1987, y Ardany Álvarez, de 33 años, que dejó huérfana de padre a una niña de 8 años. El hombre se dedicaba a la construcción y trabajaba cerca del municipio de Suárez.



Los habitantes del corregimiento caucano tienen temor de salir de sus casas y esperan que los gobiernos departamental y nacional les brinden más seguridad.

“La gente está afectada emocionalmente, la gente está afectada en sus negocios y esta es una situación de zozobra que como alcaldía y como gobernación estamos ahí muy atentos para acompañar a la comunidad”, declaró Elías Larrahondo, gobernador del Cauca.