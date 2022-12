Servicio de agua retorna al 80 % de Cali tras casi dos días de suspensión

Foto: cortesía Emcali

En la mañana de este lunes festivo se empezó a normalizar el servicio de acueducto en el 80 % de la capital del Valle del Cauca, luego de permanecer suspendido desde el sábado a las 4:00 de la tarde por obras de optimización en la planta de tratamiento de Puerto Mallarino.

Así lo informó Empresas Municipales de Cali, al anotar que el suministro no se logró restablecer hacia las 8:00 de la noche del pasado domingo como se estimó inicialmente, debido a una contingencia.

“Se presentó un imprevisto en la aplicación de la soldadura de la tubería de 56 pulgadas, por lo que se ha atrasado el reinicio en la operación de la planta de Puerto Mallarino. El resto de las actividades concluyeron con éxito y se espera que hacía las 9:30 p. m. se prenda la planta y paulatinamente se normalice el servicio de acueducto”, dijo la entidad en un comunicado emitido antes de las 8:00 de la noche del pasado domingo.

Sin embargo y aunque varios sectores de la ciudad no tuvieron problemas con el servicio gracias a la operación de la planta Río Cauca, así como la Río Cali y la Reforma en la red alta, los problemas con la tubería se prolongaron hasta después de la medianoche del domingo.

“Hacia las 12:36 am de este lunes quedaron superados los inconvenientes técnicos de la tubería de 56 pulgadas que alimenta la planta de Puerto Mallarino y que estuvo durante varias horas en mantenimiento, como parte de las actividades de optimización de la planta”, aseguró Emcali.

Pese a que de esta manera se esperaba la normalización del servicio durante la madrugada del lunes festivo, horas más tarde, el bajo nivel de oxígeno en el río Cauca obligó a suspender nuevamente las operaciones en Puerto Mallarino e, incluso, en la planta Río Cauca.

Las quejas por la prolongación del corte de agua fueron reflejadas por los usuarios, además del personero de Cali, Héctor Montoya, a través de las redes sociales.

@NCValle @HectorHMontoyaC @EMCALIprensa @personeriacali visitan solo para la foto, vamos para 36 horas sin agua — mauricio velasquez (@apocalmax) March 21, 2016

Advertisement

33 horas y contando sin servicio de agua en mayor parte de #CaliCo un irrespeto de @EMCALIprensa a sus usuarios SOS @Superservicios @NCValle — Andrés™ (@andrewsbravo) March 21, 2016

He intentado comunicarme con @EMCALIprensa. No hay respuesta. Comunidad necesita argumentos y servicio pic.twitter.com/W41bJ1G6U0 — Hector Hugo MontoyaC (@HectorHMontoyaC) March 21, 2016

Finalmente, Emcali aseguró que la situación fue superada pasadas las 8:30 de la mañana cuando se reanudaron las operaciones en ambas plantas, mientras que la gerente de la entidad, Cristina Arango, sostuvo que, pasado el mediodía, el servicio ya se había restablecido en el 95 % de los sectores afectados.