Servidor público de Trujillo que no aceptó hacerse prueba de alcoholemia negó haber conducido ebrio

El funcionario se refirió al bochornoso incidente que quedó registrado en un video. Autoridades locales estudian la sanción que se le impondrá.

"Por la forma en que se me quería presionar para llevarme a tomar la prueba, casi que esposado. O sea, como ciudadano yo simplemente hice valer ese derecho, que ese no era el procedimiento", expresó López.

¿Iba ebrio? Servidor público se negó a prueba de alcoholemia tras al... Por su parte, varios habitantes de este municipio del Valle del Cauca, lamentaron la actuación del funcionario y algunos señalaron que, como autoridad, debió haber dado ejemplo.