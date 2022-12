¿Sexo en exceso? Cierran 3 salas de cine porno en Cali que iban más allá de reproducir películas

La Alcaldía realizó el cierre porque los establecimientos no estaban cumpliendo normas sanitarias. Además, estaban desarrollando actividades no permitidas.

Tres salas de cine para adultos fueron cerradas en Cali, después de la visita de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad del Municipio junto con autoridades ambientales y de salud.

“Es un balance negativo porque nos encontramos con tres salas de televisión para adultos que no cumplen con ninguna de las normas sanitarias. Esto automáticamente nos da para una suspensión de actividades”, dijo Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali.

Según las autoridades, las pésimas condiciones de aseo en los baños y el desarrollo de actividades no permitidas en estos lugares generaron el cierre de los establecimientos.

“En la práctica están cumpliendo otro cometido, teniendo relaciones sexuales dentro de las instalaciones. Se han hecho unas adecuaciones que funcionan como cuarto para sostener estos encuentros íntimos”, dijo Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.

Sin embargo, al llegar a los establecimientos, ubicados en el centro de la capital del Valle del Cauca, Noticias Caracol encontró que los tres están abiertos y funcionando con total normalidad.

“Faltaban unas adecuaciones y las hicimos. Vuelven y nos visitan el miércoles para darnos el visto bueno”, dijo el administrador de una de estas salas de cine para adultos.

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, estos sitios, al parecer, estaban funcionando como "salas de motel disfrazadas de salas de cine".

“Se ha permitido que derriben lo que tenían montado para este cometido y hasta que no cumplan con las normas sanitarias no podrán funcionar", explicó el funcionario.

Durante el operativo se evidenció que los establecimientos cumplían con la documentación requerida, pero para operar como salas de cine triple X.