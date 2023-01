“Si lo acabás, de aquí no salís vivo”: lo que técnico le habría dicho a árbitro agredido brutalmente

Así lo afirmó el afectado, tras el grave hecho ocurrido, al parecer, por no compartir una decisión en un partido de fútbol de la Liga Juvenil del Valle del Cauca.

Un video muestra el momento en el que el técnico del club de fútbol Madero, Luis Enrique Díaz, agrede al árbitro Sebastián Sandoval, de 20 años, quien sufrió varias lesiones, durante un partido en una cancha del sur de Cali.

“Hematomas en la cabeza, laceraciones en los carrillos de la dentadura, me dañó la ortodoncia, me botó 5 ‘brackets’. Tuve unos golpes en la barriga y, por esos golpes, me dio mucho vómito”, dijo el árbitro agredido.

Todo ocurrió en una cancha ubicada sobre la avenida Cañasgordas, vía Cali-Jamundí, cuando se jugaba un partido entre los juveniles del América y el equipo Madero.

Tras una falta, el árbitro le pidió a un jugador de Madero que corriera el balón metros atrás lo que desató la airada reacción del técnico.

“Cuando él le dice: ‘Profe, tiene que retirarse’. Él dice: ‘No me voy a retirar, haga lo que quiera’. Le digo al capitán que tiene dos minutos para que el señor se retire y, si no, no continúo el partido. Cuando yo le digo así, el señor dice: ‘Pues, si lo acabás, de aquí no salís vivo’”, dijo.



