“Si no sumas, no restes y no jodas”: Elizabeth Loaiza, sin ropa interior y mirada desafiante

La modelo caleña envió un mensaje bastante contundente a sus seguidores quienes no ahorraron piropo alguno para enaltecer su espectacular figura.

¿A quién iba dirigido? Es la pregunta que se hacen en redes sociales los seguidores de la vallecaucana, considerada una de las mujeres más bellas del país.

Se trata de una foto publicada en su cuenta de Instagram en la que se dejó registrar de espalda y sin ropa interior, con un mensaje claro y contundente.

Aunque no especificó en qué lugar fue tomada la imagen, todo parece indicar que la ciudad de Cali fue la elegida para este registro que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Si no sumas, no restes y no jodas. Es mi cuerpo y me encanta”, fueron las palabras que utilizó la Top model caleña que en cuestión de pocas horas recibió cientos de comentarios.

Cabe señalar que no es la primera vez que Elizabeth Loaiza se deja ver desnuda, pues para nadie es un secreto las cuervas que tiene y los suspiros que se roba.

Foto: Instagram elizabethloaiza