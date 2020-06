“Si quieren, me echan”: policía se negó a hacer desalojo, dejó su arma y se puso de lado de la gente

Durante un proceso de desalojo que se realizó en una invasión del sector La Viga, ubicado en el corregimiento de Pance, zona rural de Cali, un policía que velaba por el cumplimiento de la diligencia entregó su dotación y se puso del lado de las personas.

Esta acción realizada por el patrullero Ángel Zúñiga Valencia, de la Policía Metropolitana de Cali, de desacatar las órdenes de sus superiores y apoyar a la gente, generó todo tipo de reacciones tanto al interior de la institución como en la municipalidad.

“Me acaban de dar una orden de desalojo y estamos en cuarentena, yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto. No les van a dar vivienda, ni a reubicar. Están abusando de los derechos humanos”, dijo Zúñiga en medio del procedimiento.

Él se refirió precisamente a la directriz que desacató: “Me dieron la orden de sacar a una señora y no lo hice, es algo injusto. La máquina ya entró, van a tumbar el maíz, las casas, estamos en cuarentena y la gente va a quedar sola y desamparada”.

Asimismo, Zúñiga habló sobre su objetivo dentro de la institución, el cual está enfocado en ayudar a las personas.

“Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salgo ya, échenme ya. Llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, concluyó.

La persona que grabó el video, entre lágrimas, agradeció la acción del uniformado, para algunos heroica, para otra, desobediente.

¿Por qué estaban haciendo ese desalojo?

Cabe resaltar que La Viga es un predio que pertenece al Municipio y bajo ninguna circunstancia, según la alcaldía de Santiago de Cali, se deben permitir los asentamientos subnormales.

Patricia Inés Corina Cáceres, subsecretaria encargada de Acceso a Servicios de Justicia de la capital del Valle del Cauca, habló sobre esta acción municipal.

“Este proceso se viene tramitando desde el año 2018, donde se produjo un acto administrativo pendiente a la recuperación de bienes, tanto de uso público como de zonas verdes y zona de protección del río Pance”, dijo Cáceres.

Asimismo, ella hizo referencia a la legalidad de este procedimiento, el cual, según ella, contó con todos los avales.

“De noviembre del 2019 a hoy (9 de junio de 2020) fueron ocupados espacios con cambuches, somos claros en el sentido que estas personas afectadas ejercieron su derecho a la defensa y presentaron 20 tutelas declaradas improcedentes”, concluyó.

En total, fueron desalojados los habitantes de ocho cambuches.

¿Qué dijo la Policía de Cali?

El brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, entendió el sentimiento de Zúñiga, pero afirmó que él desacató una orden directa.

“Nunca perdemos nuestra condición humana, pero frente a orden legítima, expedida por autoridad judicial, no tenemos otro camino que garantizar el cumplimiento. El policía no pude incurrir en omisión o extralimitación del cumplimiento de su deber”, anotò el oficial.