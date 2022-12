¿Sí son novios? La foto y el mensaje de Melina Ramírez que confirman su conexión con Mateo Carvajal

La vallecaucana es una mujer muy espiritual y apeló a una sabiduría antigua sobre cómo funciona el universo para revelar que ella y el paisa son más que amigos.

Con una reveladora foto en la que cruza su mirada con la de Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana, Melina Ramírez dejó en evidencia la conexión que hay entre ambos. Aunque no confirma su relación, se podría citar el popular refrán de que "una imagen vale más que mil palabras".



Una publicación compartida de Melina Ramírez Serna (@melinaramirez90) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 7:58 PDT

No sólo fue la fotografía la que sacudió las redes sociales y generó inquietud entre los seguidores de la modelo y presentadora de la Sultana del Valle, sino también el mensaje que la acompañaba.

"Les voy a contar algo. Según Kabbalah: 'Debemos dominar la técnica para atraer a nuestra vida a las personas adecuadas en virtud de la conexión con nuestra luz interior. Esta conexión debe ocurrir primero. Conectarnos con la luz es la causa indiscutible de todas las causas; entonces, y solo entonces, el universo se alineará para que las personas adecuadas entren en nuestra vida'", dijo Melina citando esa sabiduría antigua.

Sin embargo, el mensaje no terminó ahí y lo que vino a continuación fue lo que más despertó la curiosidad de los internautas, ya que, pese a que ni la caleña ni el paisa lo han confirmado, muchos confirman el romance que habría nacido en el famoso reality del canal Caracol.

"Llevaba 27 años haciendo méritos para que llegaras a mi vida @mateoc17. Aún no sé para qué, ni por cuanto tiempo, pero seguro el universo ya lo sabe", puntualizó la exreina colombiana.

Tres segundos con Mateo Carvajal le bastaron a Melina Ramírez para... Desde que finalizó el programa, a Mateo y a Melina se les ha visto muy juntos, constantemente publican historiales en su Instagram donde se bromean mutuamente. La semana pasada, el antioqueño también hizo una publicación en referencia a la presencia de la caleña en su vida.

"¡Mejor dicho, encontré la pieza que me faltaba! @melinaramirez90", expresó en esa ocasión, junto a una imagen en la que aparece con la hermosa vallecaucana.



Advertisement