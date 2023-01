Si usted está educando a sus hijos, tenga en cuenta estos datos que le pueden resultar muy útiles

La influencia de las nuevas tecnologías que permiten acceder a contenidos de todo tipo ha desplazado el acompañamiento de los padres. Vea lo que dicen los expertos.

Para algunos padres de familia, hay dos problemas básicos en la crianza de los hijos, uno es la falta de diálogo.

“Nosotros le damos la libertad y le decimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando él de pronto no quiere entender, el papá le dice: “dejas el celular, no sales, no vas a hacer tal cosa", él ahí va entendiendo. Yo creo que es eso, no golpearlos”, explica Martina Gómez Tello.

El otro, la ausencia de controles estrictos en el hogar que se reflejan en el comportamiento escolar.

“Darles mucho gusto, dejarlos hacer lo que se les da la gana. Yo pienso que ellos deben controlarse”, señala la madre de dos menores de edad.

Para el docente de sociales Jaime Álvarez, hoy los padres están tan sumergidos en cómo pagar las deudas del hogar más que en acompañar a sus hijos. Según él, esa podría ser una de las claves de la crianza.

“Algunos padres de familia pueden ser muy laxos en el dejar hacer mientras que en otros puede aplicar lo de los abuelos y tatarabuelos. Esa represión contra los jóvenes tampoco es bien vista”, añade el educador.

Por su parte, Jenny Campo, experta en educación y coordinadora académica del colegio San Luis Gonzaga de Cali, piensa que una de las principales dificultades que detectan los docentes en los jóvenes es que muchos de ellos no tienen hábitos creados que se aprenden en el hogar.

“En la medida que tanto en el colegio se establezca una serie de rutinas que les permitan a los hijos ser conscientes de las normas, sino que también en la casa esa rutina se haga en el día a día”, puntualiza.

Las nuevas tendencias de la educación, dicen los expertos, apuntan a la construcción de conocimiento colaborativo, una mezcla de los saberes propios con los de otras personas. Esto ayuda a la creatividad y a tener un pensamiento crítico.



