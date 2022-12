Si va a subir a los cerros tutelares de Cali en Semana Santa, no olvide seguir estas recomendaciones

Para brindar seguridad, la Policía ha dispuesto de 1.926 uniformados que se ubicarán en Cristo Rey, las Tres Cruces y Yanaconas, este jueves y viernes santos.

Las personas que ascienden a estos lugares de peregrinaje deberán seguir las siguientes recomendaciones de las autoridades:

- A la 1:00 p. m. se cierra el acceso a los cerros y a las 3:00 p. m. se inicia la evacuación de las personas.

- No se permitirá el ingreso de vendedores al sector de los monumentos.

- No se permitirá la realización de fogones de ningún tipo en el sector de los cerros.

- No se permitirá el acceso de personas por lugares distintos a los filtros y sitios acceso autorizados.

- No se permitirá el ingreso de vehículos.

- Se realizarán requisas selectivas.

- No se permite el ascenso a niños menores de 6 años, mujeres embarazadas con más de cuatro meses, personas con deficiencias físicas y/o enfermedades que puedan afectar directamente su salud o bienestar.

- No será permitido el acceso de personas con mascotas.

- No está permitido el ingreso de ningún tipo de arma.

- Se impedirá el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto desustancias psicotrópicas.

- No se permite la circulación de personas con bicicletas o motocicletas por los caminos.

- Tener buen comportamiento que permita garantizar la convivencia ciudadana (Respetar el sentido de circulación, ayudar a las personas en sitios de difícil circulación, no generar tumultos que impidan el desplazamiento de las personas entre otros).

¿Va a pasar Semana Santa en Cali? Desde ya, tenga en cuenta este plan... Estas son las vías de ascenso y descenso autorizadas para los tres cerros tutelares de la capital del Valle del Cauca.



Tres Cruces

Ascenso: camino Bataclán

Descenso: vía vehicular de Montebello



Cristo Rey

Ascenso: camino de viacrucis – camino del Zoológico o Santa Rita

Descenso: carretera principal



Yanaconas

Ascenso: carretera principal

Descenso: carretera principal

Autoridades están listas para brindar seguridad durante la Semana... También, tengan presente las vías de la capital del Valle del Cauca donde se realizará bacheo durante esta temporada.



Foto: cortesía Policía de Cali