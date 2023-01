Sicario se arrepintió de matar a sus víctimas al reconocer que lo habían ayudado en el pasado

El sujeto, además, se acercó a estas personas, una pareja de esposos propietaria de varios locales de carne de fama, y confesó el crimen que pretendía cometer.

"Un caso de tentativa de homicidio desistido donde un individuo que fue atentar contra la vida de un señor y una señora en su establecimiento comercial y desiste del hecho", afirmó el coronel Fabián Ospina, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali.

El oficial informó que el presunto sicario no presentaba antecedentes penales. "Esta persona, al otro día, se entrevista con la pareja y le informa sobre lo que iba a cometer", anotó.

Asimismo, el coronel dijo que el señalado no fue imputado ni tendría que afrontar algún proceso judicial, porque el delito como tal no se consumó.

"Él primero los identifica (a las víctimas) y se da cuenta que estas personas lo habían ayudado en algún momento dado con una situación familiar", sostuvo el coronel Ospina.

Según se conoció, un año atrás, esta familia habría ayudado al hombre con un trabajo y a su esposa que se encontraba en embarazo.

El comandante encargado de la Policía de la capital del Valle del Cauca aseguró que ya tienen identificado al intermediario que contrató al hombre para perpetrar el crimen.

También, el coronel Ospina indicó que se adelantan investigaciones para establecer quién mandó a matar a la pareja y por qué. Según el oficial, el caso se presentó el pasado 19 de diciembre, pero solo hasta ahora se hizo público.