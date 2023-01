¿Siente que es más intenso el calor por estos días en Cali? Ojo, esto dicen expertos al respecto

Circula una cadena de WhatsApp sobre el aumento de los rayos ultravioletas que se avecina en la capital vallecaucana. Conozca la veracidad de esa información.

Intensas jornadas de calor, fuera de lo normal, es la queja que se les viene escuchando a los habitantes de la Sultana del Valle durante los últimos días, pues aseguran que ya ni bajo la sombra es tolerable el calor que se siente.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) explicó el fenómeno que tiene, literalmente, 'asoleados' a los caleños.

"No tenemos cómo confirmar o rechazar cómo será la radiación de rayos ultravioleta, lo que sí es cierto es que este miércoles será un día despejado, como lo han sido la mayoría de días de este mes, con poca nubosidad, mucha radiación solar y pocas lluvias", señala Harold González de la Red de Hidroclimatología de la CVC.

Ante esta situación, una falsa cadena empezó a rondar en WhatsApp, en la que se prevé el aumento de los rayos ultravioletas que caerán durante los días venideros sobre la ciudad de Cali.

Con respecto a este tema, la CVC indicó que no hay razón para afirmar que este tipo de radiación aumentará en una fecha exacta, pero lo que sí aseguró es que por estos días la radiación solar ha sido alta y se mantendrá así una semana más, por lo que es aconsejable protegerse.

"Siempre se concentra entre las 10:00 a.m. y 1:00 p.m. Hemos tenido registros horarios de 650 vatios por metro cuadrado en hora de radiación solar en el sur de la capital vallecaucana y, en este sentido, sí es bueno decirle a la comunidad que se debe proteger", añadió González.

Es importante tener en cuenta que los aumentos de radiación solar en la ciudad están relacionados directamente con la falta de nubosidad.

"Vamos a seguir teniendo días muy soleados con temperaturas muy altas que van a oscilar entre 32 y 34 grados celsius bajo sombra en zona plana del departamento del Valle. Esta alta radiación solar se mantendrá ocho días más", puntualizó el experto.



