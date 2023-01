Siete niños y un docente resultaron quemados tras accidente en lo que sería un experimento escolar

Todos fueron trasladados a un hospital, pero la mayoría de ellos, incluido el profesor, tuvo que ser remitido luego a centros asistenciales de mayor complejidad.

Siete niños y un profesor sufrieron quemaduras en varias partes del cuerpo, tras un accidente que se habría registrado con alcohol industrial en Jamundí, Valle del Cauca, durante lo que sería un experimento escolar.

El incidente se presentó en la tarde de este miércoles 5 de junio en un laboratorio de química del colegio Alas, ubicado a las afueras de Jamundí. Todos los lesionados fueron llevados inicialmente al hospital Piloto de dicho municipio.

“Ingresaron ocho personas con quemaduras de primer y segundo grado, de predominio en extremidades, siete son menores de edad, los cuales estaban en el laboratorio, y un adulto, un profesor que los socorrió durante el momento del incidente”, dijo el médico Martín Herrera.



Debido a la gravedad de las lesiones, cinco de los niños y el profesor tuvieron que ser remitidos a centros asistenciales de mayor complejidad. Tres de los menores junto con el docente fueron llevados a la clínica Valle del Lili y los otros, al Hospital Universitario del Valle en Cali.

“Nos llegaron dos niños quemados, vienen remitidos del Hospital Piloto de Jamundí. Un niño de 10 años y una niña de 7. Tienen quemaduras de grado 2, uno, en el 70 % del área corporal (el de 10 años) y el otro, en el 20 %”, afirmó Óscar Emilio Cortés, jefe coordinador de urgencias del HUV.

Según el médico, ambos fueron recibidos por un equipo multidisciplinario de la unidad de quemados del centro asistencial. El niño es el de mayor afectación y “se encuentra en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) pediátrica”.

“Es un accidente, por fortuna, las directivas del colegio, el profesorado, se movió de manera pertinente y oportuna. Y ahora estamos en la mejor unidad de quemados de la región, que es aquí en el Hospital Departamental, y por eso estamos muy confiados en la recuperación de ambos niños”, dijo Fredy Salinas, tío de la niña.

El hombre explicó que el incidente se habría presentado cuando un grupo de niños de grado Primero y de Transición estaban en un experimento.

“Al parecer, hay una manipulación de uno de los niños, un recipiente cae con alcohol y este genera una combustión, cuya reacción afecta a varios niños”, comentó el familiar de la pequeña trasladada al HUV.

Aseguró que su sobrina “tiene un compromiso en extremidades inferiores, superiores y su abdomen”, pero que “está fuera de peligro” y que, además, confían en la altísima calidad del equipo médico del HUV.

Insistió que el "accidente no fue responsabilidad de nadie" y consideró que la oportuna y pertinente reacción de las directivas y el profesorado evitó que se presentara un hecho “más grave que lamentar”.

Por su parte y a través de un comunicado, el colegio Alas indicó que el accidente ocurrió cuando los "estudiantes participaban de una experiencia del Club de Ciencias" y lamentaron lo sucedido.

"Como comunidad educativa sentimos un gran dolor con lo ocurrido y por eso manifestamos a las familias afectadas todo nuestro apoyo", expresó la institución.

Finalmente, el médico Martín Herrera aseguró que los otros dos niños que no requirieron remisión solo sufrieron quemaduras de primer grado que no revisten gravedad y pueden ser tratadas en el hospital Piloto de Jamundí.