Sigue tensión en Buenaventura tras una noche de disturbios y saqueos

Presidente Santos dice que situación está controlada. Este sábado ha habido nuevos brotes de violencia. Se habla de 41 detenidos, 10 policías heridos y abusos del Esmad.

El presidente de la República se pronunció a través de Twitter:



Respeto y defiendo derecho a la protesta. Vandalismo y saqueos no son permitidos. Situación en Buenventura, bajo control de fuerza pública. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 20, 2017

Según la Policía del Valle del Cauca, por el tema de vandalismo y saqueos a almacenes de cadena y cajeros de entidades financieras, consiguieron capturar a 41 personas. Hasta el momento informan que hay 10 policías heridos, ninguno de gravedad.



El general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía Nacional se pronunció desde el puerto, que acompañarán las marchas pacíficas pero no permitirán acciones vandálicas.

“Vamos a garantizar la protesta pacífica, en su defecto vamos a intervenir cuando se lleven a cabo acciones de hecho. En el marco de estas acciones vandálicas 10 policías resultaron lesionados inclusive uno con arma de fuego”, manifestó el general Nieto Rojas.

Habitantes registraron el caos y las acciones vandálicas que se... Solicitó a las personas que se hayan llevado elementos de los supermercados o almacenes de cadena que los devuelvan para que no terminen inmersos en procesos judiciales que se adelantarán con el registro de las cámaras de seguridad.

“Queremos hacerle el llamado a la comunidad que sustrajo elementos de los diferentes almacenes de cadena, los devuelvan porque hay videos y habrán judicializaciones, es mejor que actúen y devuelvan los elementos para que no queden inmersos en procesos judiciales que estamos ejecutando”, agregó el Director de la Policía Nacional.

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga exigió por medio de sus redes sociales que el Gobierno Nacional garantice la seguridad a los conductores, vehículos y mercancías pues varios han sido atacados con piedras en las vías que transitan cerca al puerto del Pacífico.



Exigimos al Gobierno Nacional Garantías en Seguridad conductores, Vehículos y Mercancías; en riesgos orden Publico en Buenaventura pic.twitter.com/wq110FAB5F — FEDETRANSCARGA (@fedetranscarga) May 20, 2017

En este quinto día de paro cívico, la comunidad volvió a bloquear en horas de la mañana con barricadas de llantas y madera quemada, el paso por el puente El Piñal, lugar en el que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, había dispersado a las personas que estaban allí reunidas, en la tarde del viernes.

Tensión y disturbios en Buenaventura: comunidad y Esmad se enfrentan... Líderes del paro aseguran estar en desacuerdo con los actos vandálicos que se presentaron en diferentes zonas de distrito. Comunidad continúa en las calles de Buenaventura clamando que el Gobierno les brinde justicia social y económica.

Desespero entre los bonaverenses: piden salud, acueducto, educación y... A partir de las de las 4:00 a.m. de este sábado 20 de mayo, Policía Nacional aa través de Tránsito y Transporte, acompañaron caravanas de vehículos saliendo y entrando de Buenaventura. Hasta el momento, 1.027 policías custodian el puerto con apoyo del Ejército y la Armada Nacional.



Foto: Noticias Caracol