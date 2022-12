Sigue tensión en nororiente de Cali por desalojos en el jarillón del río Cauca

En el transcurso de este martes continuaron los desalojos o reubicación de las 30 familias asentadas en el jarillón del río Cauca cerca de Petecuy III, nororiente de Cali.

Sobre los inconvenientes que ha tenido este proceso de reubicación de estas familias hacia proyectos de viviendas que el Gobierno ofrece de forma gratuita el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero dijo que las 7600 familias que habitan en el jarillón están poniendo en riesgo sus vidas y la vida de 900 mil caleños, si se llegara a romper el jarillón.

El mandatario aseguró que si tiene que utilizar la fuerza pública para reubicarlos lo hará porque es una orden constitucional.

“Les estamos ofreciendo alternativas, a las personas que tienen actividades comerciales le hemos dicho que las vamos a estudiar pero que tienen que trasladarse a otro sitio”.

“Hay que tener firmeza porque esto es urgente. En la temporada invernal del 2011 estuvimos a 30 centímetros de que se inundara la planta de tratamiento de agua, si hubiera sucedido esto Cali hubiera quedado sin agua. Hay un mandato oficial y vamos a reubicarlos”, agregó Guerrero.

“Tengo la obligación de hacer esto porque si se llegara a romper el jarillón, la responsabilidad va a caer sobre nosotros y por negligencia no podemos pecar. Vamos a realizar toda la labor de convicción posible para que no ocurra ningún problema”, concluyó el mandatario.

Según la Secretaría de Gobierno la reubicación de las familias que ya tienen apartamentos asignados, seguirá avanzando.

“Lo que estamos es reanudando la reubicación de las personas que ya fueron censadas e informadas del traslado a unos apartamentos que ya se les adjudicaron, muchos ya han aceptado pero otros no”, aseguró Laura Lugo, secretaria de gobierno.

“No estamos desalojando a nadie, simplemente estamos reubicando la diligencia que se había suspendido por una tutela que no fue viable”, dijo Lugo.

La funcionaria afirmó que seguirán con el proceso porque es necesaria la recuperación del jarillón, ya que protege a Cali de las aguas del rio Cauca