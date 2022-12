Sigue violencia contra mujeres en Cali durante 2016: dos más fueron asesinadas

Dos mujeres, aún sin identificar, fueron asesinadas en la diagonal 72F con calle 26 en la invasión Villa Blanca, en el barrio El Diamante, oriente de la capital del Valle del Cauca. Una de las víctimas fue trasladada al Hospital Carlos Holmes Trujillo donde llegó sin signos vitales, mientras la otra murió en el lugar de los hechos.

"Unos sujetos ultiman con arma de fuego a estas dos personas. Ya hemos desplegado un equipo de investigadores para lograr el esclarecimiento de los hechos y la captura de los autores materiales”, dijo el coronel Juan Vargas, comandante del Distrito 2 de la Policía Cali.

El uniformado indicó que los atacantes se movilizaban en moto y a pie. Además, señaló que, al parecer, se trata de un ajuste de cuentas. Sin embargo, a pesar de la hipótesis inicial, las autoridades intentan establecer si alguna de las mujeres había denunciado ser víctima de violencia.

Por su parte, la Personería Municipal rechazó los hechos y resaltó que, de acuerdo a un seguimiento realizado, los mecanismos de prevención para evitar este tipo de casos no están dando resultados. Por lo tanto, solicita implementar medidas pertinentes.

"Hay comisarías que no trabajan las 24 horas y los hechos de violencia contra la mujer ocurren por la noche. Hay comisarías que no trabajan los fines de semana. En segundo lugar, las medidas de protección en materia de salud, por parte de las EPS para ser atendidas con prioridad, no se decretan. Hay EPS que no prestan atención", expresó Andrés Santamaría, personero de Cali.

En la primera semana de 2016, según cifras de las autoridades, cinco mujeres han sido asesinadas en la capital del Valle del Cauca. Según la Personería, el año pasado se registraron 82 feminicidios en total.

El Gobierno local busca corregir las falencias del sistema para establecer, de acuerdo con las denuncias que se han formulado, quiénes están en peligro de ser asesinadas y, así, poder protegerlas. Además, las autoridades planean consejos de seguridad específicos para tratar los casos de violencia contra mujeres.