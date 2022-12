¿Sin empleo? Abren 1.400 puestos de trabajo temporales en Cali y usted podría aspirar a uno de ellos

Los empleos son para la temporada de fin de año. Impulsadores, cajeros y mercaderistas son algunos de los cargos que se están ofertando.

Felipe Zúñiga tiene 29 años y está buscando trabajo hace seis meses como asesor comercial. Sin embargo, pese a su amplia experiencia de años, no ha logrado conseguirlo.

Asegura que, cuando va a una entrevista, solamente le dicen que “espere la llamada”. Es consciente de que es probable que le haga falta algo para encajar en el perfil requerido, pero también afirma que es posible “que uno cometa errores dentro de la entrevista”.

Felipe es uno de los aspirantes a los 1.400 puestos de trabajo que se ofrecen a través de la agencia de empleo de la caja de compensación familiar Comfenalco, donde pretenden ayudarles a corregir esos errores.

“Estamos haciendo toda la orientación con nuestros sicólogos profesionales, quienes le dicen a la gente cómo pasar una entrevista, cómo está su hoja de vida y le dan una asesoría general”, dijo Mónica Flórez, gerente de Empleabilidad de Comfenalco.

Para Osiris Jaramillo, quien lleva un mes sin trabajo, no es tan complejo emplearse.

“No me parece tan difícil. Lo que pasa es que muchas veces las personas como que se cierran y buscan algo como muy fijo y no se salen como de lo mismo”, aseguró.

Doce compañías de la capital del Valle del Cauca llegaron a esta cita y varias de ellas hicieron, de una vez, el proceso de selección.

“Debe ser mínimo bachiller, estar entre los 19 y 40 años de edad. Adicional a eso, tener experiencia mínima de seis meses en el cargo al que aspira”, afirmó la gerente de Empleabilidad de Comfenalco.

Se trata de empleos temporales, para finales de año, por lo que quedarse en el puesto depende de las condiciones de cada uno y necesidades del empleador.