Sin mediar palabra y en medio de un funeral, motorizados asesinaron un hombre a plena luz del día

Las autoridades confirmaron que, en medio del ataque con arma de fuego, dos mujeres que no tendrían nada qué ver con la víctima resultaron heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 2:30 p. m. de este jueves 23 de agosto a las afueras de una funeraria ubicada en la carrera 38Bis con calle 5B, en el sur de Cali.

Según el reporte policial, un hombre que se movilizaba en una motocicleta, que era conducida por otro sujeto, desenfundó su arma en contra del hoy fallecido que se encontraba cerca del recinto.

“El hecho ocurrió en el barrio San Fernando, afuera de una funeraria. En el lugar se presenta un ataque sicarial contra un hombre que llega al centro asistencial sin signos vitales, allí también llegan dos mujeres que resultaron heridas pero que no tenían nada que ver con el ataque, por fortuna están fuera de peligro”, señaló el coronel Abelardo Moreno, comandante del Distrito 3 de Policía de Cali.

Además, unidades de la Sijin realizan la respectiva inspección de las cámaras del sector con el fin de seguirle la pista a los móviles del violento ataque.

Foto: captura video Policía Cali