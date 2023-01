Siniestro hallazgo de las autoridades tras abrir costal que fue tirado sobre vía férrea

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades por parte de la ciudadanía, la cual evidenció un paquete sospechoso sobre los rieles del tren.

Tras acudir al llamado de la ciudadanía, que reportó un paquete sospechoso, las autoridades del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, encontraron el cuerpo de una mujer, que yacía sobre una vía férrea.

Según la información entregada por uniformados de la Policía, el hallazgo tuvo lugar sobre la calle 15 con carrera 15, barrio La Estancia, y la víctima es una persona entre los 25 y 35 años de edad.

Asimismo, en el reporte entregado por las autoridades se puntualizó que el cadáver estaba envuelto en plástico negro, el cual había sido amarrado con cinta y puesto dentro de un costal blanco.

De igual forma, las autoridades policiales informaron que el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego, cortopunzante o contundente, pero sí tenía una bolsa transparente cubriéndole el rostro, por lo que la hipótesis de asfixia toma mucha fuerza.

Andrés Felipe Muñoz, secretario de Gobierno de Yumbo, puntualizó que la mujer no ha podido ser identificada.

“Ningún familiar acudió, nadie que la reconociera hizo presencia en el lugar, no tenía pertenencias para ser individualizada. La Fiscalía y la Sijín se encuentran haciendo las respectivas investigaciones”, dijo.

Este hórrido hallazgo se reportó en la madrugada del pasado lunes 16 de diciembre del 2019. Las autoridades están realizando labores para lograr la plena identificación del cuerpo.

