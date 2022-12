Sismo de 5.4 se sintió levemente en diferentes municipios del Valle del Cauca

Foto: Noticias Caracol

Este movimiento telúrico ocurrido el domingo 30 de octubre a las 7:20 p.m., fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano con magnitud de 5.4 con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Huila , con una profundidad superficial, menor de 30 kilómetros.

En el Valle del Cauca, reportaron haberlo sentido en los municipios de Cali, Florida, La Unión, Palmira, Caicedonia, El Cerrito, Guacarí y Dagua.



El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la capital del Valle, aseguró no haber recibido ningún reporte de afectaciones por el sismo.

La Gobernación del Valle reportó no recibir novedad de daños o víctimas en los diferentes municipios del departamento.

Habitantes en Cartago, Calima El Darién, Jamundí y Buga, afirmaron no haber sentido ningún movimiento relacionado con el sismo, que se sintió en siete departamentos del país.